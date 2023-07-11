Нутрициолог рассказал о пользе крапивы для ЖКТ

Нутрициолог Исупов: крапива помогает сохранять баланс микрофлоры кишечника

11 июля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Вещества внутри крапивы обладают антимикробными свойствами, рассказал Алексей Исупов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крапива содержит в себе большое количество витаминов и микроэлементов, полезных для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом рассказал нутрициолог Алексей Исупов. «Для того, чтобы положительных бактерий было больше, мы как раз и должны больше есть овощей, фруктов, зелени. В крапиве тоже есть клетчатка, как и в перечисленных продуктах, которая является пищей для бактерий, живущих внутри нашего пищеварительного тракта», — поделился эксперт с Пятым каналом. По его словам, именно клетчатка положительно сказывается на работе ЖКТ. Помимо того, что крапива увеличивает количество полезных бактерий в организме, она также способна снизить рост патогенных микроорганизмов. Исупов утверждает, что «вещества, которые внутри нее содержатся, — фитонутриенты — обладают антимикробными свойствами», за счет которых крапива обладает ранозаживляющими средствами. Нутрициолог отмечает, что это растение по некоторым показателям даже полезнее, чем привычные овощи и фрукты, например, крапиве по полезным свойствам проигрывает капуста. Крапива обладает и другими полезными свойствами. Так, челябинские ученые разработали и запатентовали майонез с крапивой, в котором содержатся полезные микроэлементы. По словам разработчиков продукта, экстракт крапивы использовался в качестве природного консерванта. В итоге ученые получили продукт с низкой жирностью, высоким содержанием антиоксидантов и минеральных веществ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крапива содержит в себе большое количество витаминов и микроэлементов, полезных для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом рассказал нутрициолог Алексей Исупов. «Для того, чтобы положительных бактерий было больше, мы как раз и должны больше есть овощей, фруктов, зелени. В крапиве тоже есть клетчатка, как и в перечисленных продуктах, которая является пищей для бактерий, живущих внутри нашего пищеварительного тракта», — поделился эксперт с Пятым каналом. По его словам, именно клетчатка положительно сказывается на работе ЖКТ. Помимо того, что крапива увеличивает количество полезных бактерий в организме, она также способна снизить рост патогенных микроорганизмов. Исупов утверждает, что «вещества, которые внутри нее содержатся, — фитонутриенты — обладают антимикробными свойствами», за счет которых крапива обладает ранозаживляющими средствами. Нутрициолог отмечает, что это растение по некоторым показателям даже полезнее, чем привычные овощи и фрукты, например, крапиве по полезным свойствам проигрывает капуста. Крапива обладает и другими полезными свойствами. Так, челябинские ученые разработали и запатентовали майонез с крапивой, в котором содержатся полезные микроэлементы. По словам разработчиков продукта, экстракт крапивы использовался в качестве природного консерванта. В итоге ученые получили продукт с низкой жирностью, высоким содержанием антиоксидантов и минеральных веществ.