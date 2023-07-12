Россиян пугают платными звонками с украинских номеров

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , телефон, разговор по телефону, мобильная связь
Входящие звонки на территории Россия являются бесплатными с 2006 года. Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что ответ на звонок с украинского номера может оказаться для россиян платным, не является достоверной. Это противоречит федеральному закону. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

В российских социальных сетях начала распространяться информация о том, что якобы за ответ на звонок, поступивший с украинского номера, у граждан могут снять деньги. «Не брать трубку никогда, если входящие номера начинаются с +380, 055, 045, 065. Снимают деньги на украинскую армию даже за входящий звонок. Передаем дальше», — говорится в таких публикациях. Но эти данные оказались фейком.

Согласно федеральному закону «О внесении изменений в ст. 54 закона «О связи», который был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, все входящие звонки на территории страны являются бесплатными.

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Информация о том, что ответ на звонок с украинского номера может оказаться для россиян платным, не является достоверной. Это противоречит федеральному закону. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В российских социальных сетях начала распространяться информация о том, что якобы за ответ на звонок, поступивший с украинского номера, у граждан могут снять деньги. «Не брать трубку никогда, если входящие номера начинаются с +380, 055, 045, 065. Снимают деньги на украинскую армию даже за входящий звонок. Передаем дальше», — говорится в таких публикациях. Но эти данные оказались фейком. Согласно федеральному закону «О внесении изменений в ст. 54 закона «О связи», который был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, все входящие звонки на территории страны являются бесплатными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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