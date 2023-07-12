Россиян пугают платными звонками с украинских номеров

Информация о том, что ответ на звонок с украинского номера может оказаться для россиян платным, не является достоверной. Это противоречит федеральному закону. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.
В российских социальных сетях начала распространяться информация о том, что якобы за ответ на звонок, поступивший с украинского номера, у граждан могут снять деньги. «Не брать трубку никогда, если входящие номера начинаются с +380, 055, 045, 065. Снимают деньги на украинскую армию даже за входящий звонок. Передаем дальше», — говорится в таких публикациях. Но эти данные оказались фейком.
Согласно федеральному закону «О внесении изменений в ст. 54 закона «О связи», который был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, все входящие звонки на территории страны являются бесплатными.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.