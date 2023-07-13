Информация о нашествии саранчи в Саратовской области оказалась фейком

Информация о том, что в приграничных с Казахстаном районах Саратовской области зафиксировали нашествие саранчи, оказалась недостоверной. Опровергли URA.RU данные в администрации Озинского района региона.
В социальных сетях и в СМИ Саратовской области начала распространяться информация о том, что якобы в поселке Озинки было снято видео, на котором запечатлено полчище саранчи. Но данные об этом оказались недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это неправда, первый раз о таком слышим», — сказали корреспонденту URA.RU в администрации Озинского района.
Видео, прикрепленное к материалам, на самом деле было снято в другом месте. Предположительно, в городе Лагань республики Калмыкия. Там действительно в начале июля было зафиксировано большое количество саранчи, это подтвердили в региональном Минсельхозе.
О возможном нашествии саранчи ранее сообщали в Курганской области. В департаменте агропромышленного комплекса отметили, что в некоторых муниципальных округах заселенность составляет 25 штук на квадратный метр.
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