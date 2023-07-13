Информация о нашествии саранчи в Саратовской области оказалась фейком

В Саратовской области в приграничных с Казахстаном районах не было нашествия саранчи

13 июля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

URA.RU опровергли данные об атаке саранчи в администрации Озинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что в приграничных с Казахстаном районах Саратовской области зафиксировали нашествие саранчи, оказалась недостоверной. Опровергли URA.RU данные в администрации Озинского района региона. В социальных сетях и в СМИ Саратовской области начала распространяться информация о том, что якобы в поселке Озинки было снято видео, на котором запечатлено полчище саранчи. Но данные об этом оказались недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это неправда, первый раз о таком слышим», — сказали корреспонденту URA.RU в администрации Озинского района. Видео, прикрепленное к материалам, на самом деле было снято в другом месте. Предположительно, в городе Лагань республики Калмыкия. Там действительно в начале июля было зафиксировано большое количество саранчи, это подтвердили в региональном Минсельхозе. О возможном нашествии саранчи ранее сообщали в Курганской области. В департаменте агропромышленного комплекса отметили, что в некоторых муниципальных округах заселенность составляет 25 штук на квадратный метр.

Информация о том, что в приграничных с Казахстаном районах Саратовской области зафиксировали нашествие саранчи, оказалась недостоверной. Опровергли URA.RU данные в администрации Озинского района региона. В социальных сетях и в СМИ Саратовской области начала распространяться информация о том, что якобы в поселке Озинки было снято видео, на котором запечатлено полчище саранчи. Но данные об этом оказались недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это неправда, первый раз о таком слышим», — сказали корреспонденту URA.RU в администрации Озинского района. Видео, прикрепленное к материалам, на самом деле было снято в другом месте. Предположительно, в городе Лагань республики Калмыкия. Там действительно в начале июля было зафиксировано большое количество саранчи, это подтвердили в региональном Минсельхозе. О возможном нашествии саранчи ранее сообщали в Курганской области. В департаменте агропромышленного комплекса отметили, что в некоторых муниципальных округах заселенность составляет 25 штук на квадратный метр.