Информация о нашествии саранчи в Саратовской области оказалась фейком

В Саратовской области в приграничных с Казахстаном районах не было нашествия саранчи
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URA.RU опровергли данные об атаке саранчи в администрации Озинского района Фото:
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Опровержение фейковой информации

Информация о том, что в приграничных с Казахстаном районах Саратовской области зафиксировали нашествие саранчи, оказалась недостоверной. Опровергли URA.RU данные в администрации Озинского района региона.

В социальных сетях и в СМИ Саратовской области начала распространяться информация о том, что якобы в поселке Озинки было снято видео, на котором запечатлено полчище саранчи. Но данные об этом оказались недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это неправда, первый раз о таком слышим», — сказали корреспонденту URA.RU в администрации Озинского района.

Видео, прикрепленное к материалам, на самом деле было снято в другом месте. Предположительно, в городе Лагань республики Калмыкия. Там действительно в начале июля было зафиксировано большое количество саранчи, это подтвердили в региональном Минсельхозе.

О возможном нашествии саранчи ранее сообщали в Курганской области. В департаменте агропромышленного комплекса отметили, что в некоторых муниципальных округах заселенность составляет 25 штук на квадратный метр.

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Информация о том, что в приграничных с Казахстаном районах Саратовской области зафиксировали нашествие саранчи, оказалась недостоверной. Опровергли URA.RU данные в администрации Озинского района региона. В социальных сетях и в СМИ Саратовской области начала распространяться информация о том, что якобы в поселке Озинки было снято видео, на котором запечатлено полчище саранчи. Но данные об этом оказались недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Это неправда, первый раз о таком слышим», — сказали корреспонденту URA.RU в администрации Озинского района. Видео, прикрепленное к материалам, на самом деле было снято в другом месте. Предположительно, в городе Лагань республики Калмыкия. Там действительно в начале июля было зафиксировано большое количество саранчи, это подтвердили в региональном Минсельхозе. О возможном нашествии саранчи ранее сообщали в Курганской области. В департаменте агропромышленного комплекса отметили, что в некоторых муниципальных округах заселенность составляет 25 штук на квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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