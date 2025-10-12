Ушаков рассказал об истинных планах Киева

Ушаков заявил, что Киев не готов к миру на Украине
Киев не готов двигаться к миру, заявил Ушаков
Киев не готов двигаться к миру, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Для продвижения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, необходимы активные усилия, поскольку Киев, по его оценке, не проявляет готовности к мирному урегулированию. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Киевский режим не хочет мира, поэтому, чтобы продвинуть эти договоренности которых президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп достигли в Анкоридже, нужно бороться, нужно убеждать людей», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он пояснил, что сложившаяся ситуация требует последовательной работы по убеждению сторон, отметив при этом, что данный процесс встречает определенные трудности.

Вместе с тем Ушаков со всей определенностью констатировал, что именно анкориджские договоренности между Путиным и Трампом образуют фундаментальную основу для возможного урегулирования конфликта. По его словам, эти ранее достигнутые договоренности сохраняют свою актуальность несмотря на текущие сложности в их реализации.

