Для продвижения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, необходимы активные усилия, поскольку Киев, по его оценке, не проявляет готовности к мирному урегулированию. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Киевский режим не хочет мира, поэтому, чтобы продвинуть эти договоренности которых президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп достигли в Анкоридже, нужно бороться, нужно убеждать людей», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он пояснил, что сложившаяся ситуация требует последовательной работы по убеждению сторон, отметив при этом, что данный процесс встречает определенные трудности.
Вместе с тем Ушаков со всей определенностью констатировал, что именно анкориджские договоренности между Путиным и Трампом образуют фундаментальную основу для возможного урегулирования конфликта. По его словам, эти ранее достигнутые договоренности сохраняют свою актуальность несмотря на текущие сложности в их реализации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.