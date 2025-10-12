Гладков рассказал о героическом поступке своей жены

Срочная новость
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать родные места. Об этом глава приграничного региона сказал в интервью «Комсомольской правде». Гладков уточнил, что пытается отправить семью в более безопасное место на фоне частых атак ВСУ.
«Я пытался отправить жену. Но она всегда со мной, несмотря на обстрелы», — рассказал Гладков российскому изданию. Также глава Белгородской области отметил, что всегда на связи со своей семьей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!