Гладков рассказал о героическом поступке своей жены

Гладков: моя жена отказалась уезжать, несмотря на обстрелы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать родные места. Об этом глава приграничного региона сказал в интервью «Комсомольской правде». Гладков уточнил, что пытается отправить семью в более безопасное место на фоне частых атак ВСУ.

«Я пытался отправить жену. Но она всегда со мной, несмотря на обстрелы», — рассказал Гладков российскому изданию. Также глава Белгородской области отметил, что всегда на связи со своей семьей.

