Скончался советский разработчик ядерных боеприпасов Бармаков

Срочная новость
Легендарный советский разработчик ядерных снарядов Юрий Ермаков умер. Об этом сообщил институт «Росатома» ВНИИА. На момент кончины отечественному конструктору было 93 года. Весь трудовой коллектив скорбит об этой утрате.
«Не стало Юрия Ермакова», — говорится в заявлении института. Текст обращения публикует пресс-служба ВНИИА.
