Путин пообещал Африке помочь стать одним из лидеров многополярного мира

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Россия поможет Африке развивать торговлю, заявил Владимир Путин Фото:

Россия поддержит стремление стран Африки к стабильности и прогрессу, так как государства формируют многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время экономического форума «Россия-Африка».

«За последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать <…> РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу», — сказал Путин. Он уточнил, что Африка заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира.

Россия, объясняет Путин, готова оказать помощь африканским государствам в торговле и работать над проблемами с бедностью на материке. Кроме того, РФ поможет обеспечить продовольственную безопасность.

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Россия поддержит стремление стран Африки к стабильности и прогрессу, так как государства формируют многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время экономического форума «Россия-Африка». «За последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать <…> РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу», — сказал Путин. Он уточнил, что Африка заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира. Россия, объясняет Путин, готова оказать помощь африканским государствам в торговле и работать над проблемами с бедностью на материке. Кроме того, РФ поможет обеспечить продовольственную безопасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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