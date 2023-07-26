Путин пообещал Африке помочь стать одним из лидеров многополярного мира

Россия поддержит стремление стран Африки к стабильности и прогрессу, так как государства формируют многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время экономического форума «Россия-Африка».
«За последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать <…> РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу», — сказал Путин. Он уточнил, что Африка заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира.
Россия, объясняет Путин, готова оказать помощь африканским государствам в торговле и работать над проблемами с бедностью на материке. Кроме того, РФ поможет обеспечить продовольственную безопасность.
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