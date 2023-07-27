В Авиалесоохране ответили на слухи о сокрытии статистики по пожарам

В Авиалесоохране сообщили, что не скрывали данные по лесным пожарам последние три дня

27 июля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Ведомство ежедневно публикует статистику в своем telegram-канале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Авиалесоохране опровергли сообщения о том, что ведомство скрывает данные о масштабах лесных пожаров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения в рамках проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В Telegram начала распространяться информация о том, что якобы Авиалесоохрана не раскрывает данные о количестве и площади пожаров уже в течение трех дней. Сообщения опубликовали каналы BRIEF и «Зеленый» змий». Авторы поста связали эту ситуацию с тем, что в 2023 году огонь уничтожил огромное количество лесов: «Необъявленная цензура подозрительно совпала с очередными «рекордами»: в Якутии с начала 2023 года сгорел 1 миллион га, а в целом по России — более 3 миллионов га». На самом деле Авиалесоохрана ежедневно публикует статистику в своем официальном telegram-канале, в том числе в последние трое суток. Например, 27 июля тушат 196 лесных пожаров общей площадью 305 469 га, 76 пожаров площадью 172 531 га были ликвидированы. Ведомство не выкладывало данные на своем сайте несколько дней из-за того, что он временно не работает по техническим причинам. «У нас в Telegram официальные сообщения есть. Видно и понятно, что мы не скрываем никакие данные», — рассказали в учреждении URA.RU. Агентство уже разоблачало недостоверную информацию о стихийных бедствиях. Ранее в сети стали обсуждать нашествие саранчи в Саратовской области, но власти опровергли эти данные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Авиалесоохране опровергли сообщения о том, что ведомство скрывает данные о масштабах лесных пожаров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения в рамках проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В Telegram начала распространяться информация о том, что якобы Авиалесоохрана не раскрывает данные о количестве и площади пожаров уже в течение трех дней. Сообщения опубликовали каналы BRIEF и «Зеленый» змий». Авторы поста связали эту ситуацию с тем, что в 2023 году огонь уничтожил огромное количество лесов: «Необъявленная цензура подозрительно совпала с очередными «рекордами»: в Якутии с начала 2023 года сгорел 1 миллион га, а в целом по России — более 3 миллионов га». На самом деле Авиалесоохрана ежедневно публикует статистику в своем официальном telegram-канале, в том числе в последние трое суток. Например, 27 июля тушат 196 лесных пожаров общей площадью 305 469 га, 76 пожаров площадью 172 531 га были ликвидированы. Ведомство не выкладывало данные на своем сайте несколько дней из-за того, что он временно не работает по техническим причинам. «У нас в Telegram официальные сообщения есть. Видно и понятно, что мы не скрываем никакие данные», — рассказали в учреждении URA.RU. Агентство уже разоблачало недостоверную информацию о стихийных бедствиях. Ранее в сети стали обсуждать нашествие саранчи в Саратовской области, но власти опровергли эти данные.