09 августа 2023

Власти намерены сократить льготы на проведение электричества к частным домам

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Пресс-тур с общественниками на Мечел. Челябинск, энергетика, электричество, столб с проводами, электрические провода
Отмена льготных тарифов на подключение частных домов к электричеству рассматривается властями Фото:

Региональные власти обсуждают с энергетическими компаниями отмену льготного тарифа при подключении частных домов, не находящихся на кадастровом учете. В частности, речь идет о домах на стадии строительства.

«Большинство членов комиссии высказались против данного механизма. Минэнерго поддержало их позицию», — приводят «Ведомости» комментарий Минэнерго.

По информации издания, сокращение льгот по техприсоединению поддержали в крупнейшей российской сетевой компании «Россети». «Россети» со ссылкой на экспертную оценку указывают, что объем льготного присоединения физлиц при урезании льгот составит 5—10% относительно существующих объемов (т. е. снизится на 90%)», — приводят «Ведомости» информацию комиссии Госсовета.

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Региональные власти обсуждают с энергетическими компаниями отмену льготного тарифа при подключении частных домов, не находящихся на кадастровом учете. В частности, речь идет о домах на стадии строительства. «Большинство членов комиссии высказались против данного механизма. Минэнерго поддержало их позицию», — приводят «Ведомости» комментарий Минэнерго. По информации издания, сокращение льгот по техприсоединению поддержали в крупнейшей российской сетевой компании «Россети». «Россети» со ссылкой на экспертную оценку указывают, что объем льготного присоединения физлиц при урезании льгот составит 5—10% относительно существующих объемов (т. е. снизится на 90%)», — приводят «Ведомости» информацию комиссии Госсовета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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