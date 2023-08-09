Власти намерены сократить льготы на проведение электричества к частным домам

10 августа 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Отмена льготных тарифов на подключение частных домов к электричеству рассматривается властями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Региональные власти обсуждают с энергетическими компаниями отмену льготного тарифа при подключении частных домов, не находящихся на кадастровом учете. В частности, речь идет о домах на стадии строительства. «Большинство членов комиссии высказались против данного механизма. Минэнерго поддержало их позицию», — приводят «Ведомости» комментарий Минэнерго. По информации издания, сокращение льгот по техприсоединению поддержали в крупнейшей российской сетевой компании «Россети». «Россети» со ссылкой на экспертную оценку указывают, что объем льготного присоединения физлиц при урезании льгот составит 5—10% относительно существующих объемов (т. е. снизится на 90%)», — приводят «Ведомости» информацию комиссии Госсовета.

Региональные власти обсуждают с энергетическими компаниями отмену льготного тарифа при подключении частных домов, не находящихся на кадастровом учете. В частности, речь идет о домах на стадии строительства. «Большинство членов комиссии высказались против данного механизма. Минэнерго поддержало их позицию», — приводят «Ведомости» комментарий Минэнерго. По информации издания, сокращение льгот по техприсоединению поддержали в крупнейшей российской сетевой компании «Россети». «Россети» со ссылкой на экспертную оценку указывают, что объем льготного присоединения физлиц при урезании льгот составит 5—10% относительно существующих объемов (т. е. снизится на 90%)», — приводят «Ведомости» информацию комиссии Госсовета.