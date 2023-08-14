Дуров показал, как выглядела бета-версия Telegram. Скрин

Дуров показал бета-версию Telegram 2012 года

14 августа 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Павел Дуров показал, как выглядела бета-версия мессенджера Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU Основатель Telegram Павел Дуров показал, как выглядела бета-версия мессенджера в 2012 году. Скриншоты он опубликовал в своем канале. «Вот как выглядела бета-версия Telegram в конце 2012 года», — написал Дуров в своем telegram-канале. Он обратил внимание на возможность добавлять фотографии на страницу профиля пользователя, что похоже на функцию Stories, которая появилась совсем недавно. По его словам, добавление этой функции всегда планировалось. Ранее Дуров сообщил о внедрении в честь 10-летия мессенджера бесплатных Stories для всех пользователей. Он отметил, что постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram, передает RT. фото: telegram-канал Павла Дурова, https://t.me/durov фото: telegram-канал Павла Дурова, https://t.me/durov фото: telegram-канал Павла Дурова, https://t.me/durov фото: telegram-канал Павла Дурова, https://t.me/durov фото: telegram-канал Павла Дурова, https://t.me/durov

Основатель Telegram Павел Дуров показал, как выглядела бета-версия мессенджера в 2012 году. Скриншоты он опубликовал в своем канале. «Вот как выглядела бета-версия Telegram в конце 2012 года», — написал Дуров в своем telegram-канале. Он обратил внимание на возможность добавлять фотографии на страницу профиля пользователя, что похоже на функцию Stories, которая появилась совсем недавно. По его словам, добавление этой функции всегда планировалось. Ранее Дуров сообщил о внедрении в честь 10-летия мессенджера бесплатных Stories для всех пользователей. Он отметил, что постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram, передает RT.