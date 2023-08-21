Минобороны Украины обвинило журналистов в ударе по бригаде ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр: бойцов ВСУ обстреляли после сообщений СМИ
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Украинские журналисты предоставили информацию о расположении бригады ВСУ, заявила Анна Маляр Фото:
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Украинским журналистам было предъявлено обвинение в атаке на бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). С обвинениями выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Цена заголовков в СМИ о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что разглашение информации о перемещениях ВСУ, которая не публикуется генеральным штабом или Министерством обороны Украины, влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Украинским журналистам было предъявлено обвинение в атаке на бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). С обвинениями выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Цена заголовков в СМИ о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что разглашение информации о перемещениях ВСУ, которая не публикуется генеральным штабом или Министерством обороны Украины, влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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