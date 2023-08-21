Минобороны Украины обвинило журналистов в ударе по бригаде ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр: бойцов ВСУ обстреляли после сообщений СМИ

21 августа 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Украинские журналисты предоставили информацию о расположении бригады ВСУ, заявила Анна Маляр Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским журналистам было предъявлено обвинение в атаке на бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). С обвинениями выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Цена заголовков в СМИ о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что разглашение информации о перемещениях ВСУ, которая не публикуется генеральным штабом или Министерством обороны Украины, влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Украинским журналистам было предъявлено обвинение в атаке на бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). С обвинениями выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Цена заголовков в СМИ о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что разглашение информации о перемещениях ВСУ, которая не публикуется генеральным штабом или Министерством обороны Украины, влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.