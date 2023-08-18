В США раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации РФ

NYT: с начала спецоперации РФ Киев лишился до 200 тысяч солдат ВСУ

18 августа 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

70 тысяч бойцов ВСУ убиты, а 120 тысяч ранены с начала СВО, считают в США Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев лишился почти 200 тысяч солдат с начала российской спецоперации на Украине. Среди них 70 тысяч убитых, остальные — ранены. Такими цифрами делятся американские обозреватели. «Официальные лица США оценивают ущерб в 70 000 убитых бойцов ВСУ. Ранены от 100 000 до 120 000 украинских солдат», — сообщают авторы The New York Times, ссылаясь на официальные лица США. Такие данные Вашингтон приводит с начала конфликта на Украине. При этом сам Киев скрывает собственные потери. В начале августа американские аналитики предполагали, что Киев мог потерять более 150 тысяч солдат с начала конфликта с России. В Минобороны РФ сообщали, что только за полтора месяца с начала контрнаступления Украина потеряла 43 тысячи бойцов. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что ВСУ в боях на Донбассе теряют до 80% человек личного состава. ВС РФ «перемалывают» украинских солдат в Запорожской области, пишет MK.RU.

Киев лишился почти 200 тысяч солдат с начала российской спецоперации на Украине. Среди них 70 тысяч убитых, остальные — ранены. Такими цифрами делятся американские обозреватели. «Официальные лица США оценивают ущерб в 70 000 убитых бойцов ВСУ. Ранены от 100 000 до 120 000 украинских солдат», — сообщают авторы The New York Times, ссылаясь на официальные лица США. Такие данные Вашингтон приводит с начала конфликта на Украине. При этом сам Киев скрывает собственные потери. В начале августа американские аналитики предполагали, что Киев мог потерять более 150 тысяч солдат с начала конфликта с России. В Минобороны РФ сообщали, что только за полтора месяца с начала контрнаступления Украина потеряла 43 тысячи бойцов. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что ВСУ в боях на Донбассе теряют до 80% человек личного состава. ВС РФ «перемалывают» украинских солдат в Запорожской области, пишет MK.RU.