В США раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации РФ

NYT: с начала спецоперации РФ Киев лишился до 200 тысяч солдат ВСУ
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, ВСУ, stock
70 тысяч бойцов ВСУ убиты, а 120 тысяч ранены с начала СВО, считают в США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев лишился почти 200 тысяч солдат с начала российской спецоперации на Украине. Среди них 70 тысяч убитых, остальные — ранены. Такими цифрами делятся американские обозреватели.

«Официальные лица США оценивают ущерб в 70 000 убитых бойцов ВСУ. Ранены от 100 000 до 120 000 украинских солдат», — сообщают авторы The New York Times, ссылаясь на официальные лица США. Такие данные Вашингтон приводит с начала конфликта на Украине. При этом сам Киев скрывает собственные потери.

В начале августа американские аналитики предполагали, что Киев мог потерять более 150 тысяч солдат с начала конфликта с России. В Минобороны РФ сообщали, что только за полтора месяца с начала контрнаступления Украина потеряла 43 тысячи бойцов. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что ВСУ в боях на Донбассе теряют до 80% человек личного состава. ВС РФ «перемалывают» украинских солдат в Запорожской области, пишет MK.RU.

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Киев лишился почти 200 тысяч солдат с начала российской спецоперации на Украине. Среди них 70 тысяч убитых, остальные — ранены. Такими цифрами делятся американские обозреватели. «Официальные лица США оценивают ущерб в 70 000 убитых бойцов ВСУ. Ранены от 100 000 до 120 000 украинских солдат», — сообщают авторы The New York Times, ссылаясь на официальные лица США. Такие данные Вашингтон приводит с начала конфликта на Украине. При этом сам Киев скрывает собственные потери. В начале августа американские аналитики предполагали, что Киев мог потерять более 150 тысяч солдат с начала конфликта с России. В Минобороны РФ сообщали, что только за полтора месяца с начала контрнаступления Украина потеряла 43 тысячи бойцов. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что ВСУ в боях на Донбассе теряют до 80% человек личного состава. ВС РФ «перемалывают» украинских солдат в Запорожской области, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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