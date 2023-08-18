18 августа 2023

The Guardian: ВСУ теряют солдат из-за примитивной медицины

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Вооруженные силы Украины несут большие потери в живой силе из-за примитивной медицины Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери из-за примитивной медицины. Об этом пишет британская пресса.

«Украинские потери могли достигнуть 131 000 солдат. Количество погибших может отражать изменяющиеся оценки того, сколько солдат выживают после ранений на поле боя. Медицинское обслуживание более примитивное, чем в Вооруженных силах США, и солдат часто эвакуируют в хаотичных условиях в переполненные больницы и медпункты», — сообщает The Guardian.

Ранее украинское командование бросило в бой бригады стратегического резерва, которые должны были брать Мелитополь после прорыва российской линии обороны. Военные формирования Украины несут огромные потери под деревней Работино в Запорожье, пишет «Царьград».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери из-за примитивной медицины. Об этом пишет британская пресса. «Украинские потери могли достигнуть 131 000 солдат. Количество погибших может отражать изменяющиеся оценки того, сколько солдат выживают после ранений на поле боя. Медицинское обслуживание более примитивное, чем в Вооруженных силах США, и солдат часто эвакуируют в хаотичных условиях в переполненные больницы и медпункты», — сообщает The Guardian. Ранее украинское командование бросило в бой бригады стратегического резерва, которые должны были брать Мелитополь после прорыва российской линии обороны. Военные формирования Украины несут огромные потери под деревней Работино в Запорожье, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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