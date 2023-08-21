Борисов: Россия продолжит участие в лунной гонке

21 августа 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Борисов призвал продолжать участие в лунной гонке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна продолжить участие в лунной гонке. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, комментируя крушение станции «Луна-25». «Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу — это было бы самое неверное решение. Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет — это и является основной причиной неудач», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24». Она также выразил надежду, что, несмотря на неудачу миссии «Луна-25», последующие миссии «Луна-26», -27 и -28 на естественный спутник Земли пройдут успешно. Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась. В результате происшествия станция прекратила свое существование.

Россия должна продолжить участие в лунной гонке. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, комментируя крушение станции «Луна-25». «Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу — это было бы самое неверное решение. Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет — это и является основной причиной неудач», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24». Она также выразил надежду, что, несмотря на неудачу миссии «Луна-25», последующие миссии «Луна-26», -27 и -28 на естественный спутник Земли пройдут успешно. Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась. В результате происшествия станция прекратила свое существование.