Борисов: Россия продолжит участие в лунной гонке

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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, борисов юрий
Борисов призвал продолжать участие в лунной гонке Фото:

Россия должна продолжить участие в лунной гонке. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, комментируя крушение станции «Луна-25».

«Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу — это было бы самое неверное решение. Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет — это и является основной причиной неудач», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24». Она также выразил надежду, что, несмотря на неудачу миссии «Луна-25», последующие миссии «Луна-26», -27 и -28 на естественный спутник Земли пройдут успешно.

Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась. В результате происшествия станция прекратила свое существование.

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Россия должна продолжить участие в лунной гонке. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, комментируя крушение станции «Луна-25». «Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу — это было бы самое неверное решение. Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практический на 50 лет — это и является основной причиной неудач», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24». Она также выразил надежду, что, несмотря на неудачу миссии «Луна-25», последующие миссии «Луна-26», -27 и -28 на естественный спутник Земли пройдут успешно. Россия впервые за 50 лет возобновила космическую программу и запустила станцию «Луна-25». С 21 по 24 августа она должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась. В результате происшествия станция прекратила свое существование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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