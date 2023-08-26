Захарова заступилась за сбежавших из России оленей, которых убили в Норвегии

26 августа 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Мария Захарова осудила норвежцев, забивших насмерть оленей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сотрудников норвежского ветнадзора, которые убили 40 оленей, вернувшихся из России. По ее словам, еще двое парнокопытных живы. Оленей убили, чтобы не платить компенсацию РФ за ущерб природе, причиненный животными. «Проштрафившихся животных показательно и, вероятно, в назидание другим парнокопытным, казнили. Как отметили в Норвежском сельскохозяйственном агентстве, еще двух рогатых очень ждут дома. На убой», — написала Захарова в telegram-канале . Она призвала спасти оставшихся животных. Парнокопытные перебрались на территорию РФ в поисках лучших пастбищ. До этого Норвегия восстанавливала полуразрушенный забор вдоль своей границы с РФ, чтобы животные не могли попасть в другую страну. Однако олени все равно выбрались. Теперь Норвегия должна выплатить России компенсацию в сумме 4,7 тысячи долларов за каждого оленя, который пересек границу. И еще около 4,4 млн долларов за время пребывания животных на территории РФ, пишут «Известия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сотрудников норвежского ветнадзора, которые убили 40 оленей, вернувшихся из России. По ее словам, еще двое парнокопытных живы. Оленей убили, чтобы не платить компенсацию РФ за ущерб природе, причиненный животными. «Проштрафившихся животных показательно и, вероятно, в назидание другим парнокопытным, казнили. Как отметили в Норвежском сельскохозяйственном агентстве, еще двух рогатых очень ждут дома. На убой», — написала Захарова в telegram-канале. Она призвала спасти оставшихся животных. Парнокопытные перебрались на территорию РФ в поисках лучших пастбищ. До этого Норвегия восстанавливала полуразрушенный забор вдоль своей границы с РФ, чтобы животные не могли попасть в другую страну. Однако олени все равно выбрались. Теперь Норвегия должна выплатить России компенсацию в сумме 4,7 тысячи долларов за каждого оленя, который пересек границу. И еще около 4,4 млн долларов за время пребывания животных на территории РФ, пишут «Известия».