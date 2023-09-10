Путин запустил обмен замороженных активов иностранцев и россиян

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин указом запустил механизм обмена евробондов, пишет РБК Фото:

Указ российского лидера Владимира Путина, определяющий порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ, позволит запустить механизм обмена замороженных активов иностранцев и россиян. Это следует из текста документа, с которым ознакомился РБК.

«Фактически указ предусматривает некую новацию обязательств. Вместо фактической выплаты обязательства превратились в сообщение сведений иностранному депозитарию о держателе евробондов», — объяснила соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова.

Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года. Именно тогда Минфин сможет рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных счетов Национального расчетного депозитария (НРД). Таким образом, средства смогут поступать нерезидентам с замороженных счетов российских инвесторов.

Президент утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям 9 сентября, передает RT. Речь идет об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Выплаты держателям российских суверенных евробондов с правами в зарубежных депозитариях будут производиться в валюте.

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Указ российского лидера Владимира Путина, определяющий порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ, позволит запустить механизм обмена замороженных активов иностранцев и россиян. Это следует из текста документа, с которым ознакомился РБК. «Фактически указ предусматривает некую новацию обязательств. Вместо фактической выплаты обязательства превратились в сообщение сведений иностранному депозитарию о держателе евробондов», — объяснила соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года. Именно тогда Минфин сможет рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных счетов Национального расчетного депозитария (НРД). Таким образом, средства смогут поступать нерезидентам с замороженных счетов российских инвесторов. Президент утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям 9 сентября, передает RT. Речь идет об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Выплаты держателям российских суверенных евробондов с правами в зарубежных депозитариях будут производиться в валюте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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