Россия через Дальний Восток создает единое евразийское пространство

Политолог Ярошенко: развитие Дальнего Востока усилит евразийский континент

14 сентября 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, не дожидаясь поручений президента, обновил задачи по развитию Дальнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU Развитие Дальнего Востока является ключевым фактором к выстраиванию единого евразийского политико-экономического пространства.Это усилит весь евразийский континент, объяснил URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя итоги заседания правительства 14 сентября под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Дальний Восток находится в приоритете развития, в том числе поэтому Михаил Мишустин выступил так скоро после Восточного экономического форума. Это показывает, что система исполнительной власти наладила свою работу, но те вещи, о которых сказал президент на ВЭФ, — ключевые для дальнейшего развития страны, экономики и Дальнего Востока. Российский Дальний Восток и его развитие — это ключ к построению единого евразийского политико-экономического пространства, ведь Россия — большая евразийская страна. Поэтому им так усиленно занимаются. Глобально это усилит весь евразийский континент», — отметил Ярошенко. На заседании правительства Михаил Мишустин отметил важность исполнения поручений президента для Дальнего Востока. «Они охватывают целый ряд важных отраслей, успешное развитие которых необходимо для повышения качества жизни наших граждан на Дальнем Востоке. Это позволит создать новые возможности для местных жителей и, что очень важно, привлечь молодых специалистов из других субъектов для реализации крупных проектов», — пояснил глава правительства. Мишустин поручил проработать нормативную базу по развитию индивидуального жилищного строительства в дальневосточных регионах. В частности, речь идет об увеличении максимальной суммы ипотечного кредита до 9 млн рублей для тех, кто будет строить жилье площадью более 60 квадратных метров. Планируется ввести льготную ипотеку под 2% годовых для работников оборонных предприятий. Также Мишустин потребовал проработать до 1 марта 2024 года план по развитию авиаперевозок и энергетических мощностей. Статья по теме Путин объявил о перезагрузке Дальнего Востока Премьер-министр попросил коллег внимательно проработать поручения президента. «Если потребуется, подготовить предложения о возможных корректировках в проект федерального бюджета на ближайшие три года, чтобы все задачи выполнить», — подытожил Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитие Дальнего Востока является ключевым фактором к выстраиванию единого евразийского политико-экономического пространства.Это усилит весь евразийский континент, объяснил URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя итоги заседания правительства 14 сентября под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Дальний Восток находится в приоритете развития, в том числе поэтому Михаил Мишустин выступил так скоро после Восточного экономического форума. Это показывает, что система исполнительной власти наладила свою работу, но те вещи, о которых сказал президент на ВЭФ, — ключевые для дальнейшего развития страны, экономики и Дальнего Востока. Российский Дальний Восток и его развитие — это ключ к построению единого евразийского политико-экономического пространства, ведь Россия — большая евразийская страна. Поэтому им так усиленно занимаются. Глобально это усилит весь евразийский континент», — отметил Ярошенко. На заседании правительства Михаил Мишустин отметил важность исполнения поручений президента для Дальнего Востока. «Они охватывают целый ряд важных отраслей, успешное развитие которых необходимо для повышения качества жизни наших граждан на Дальнем Востоке. Это позволит создать новые возможности для местных жителей и, что очень важно, привлечь молодых специалистов из других субъектов для реализации крупных проектов», — пояснил глава правительства. Мишустин поручил проработать нормативную базу по развитию индивидуального жилищного строительства в дальневосточных регионах. В частности, речь идет об увеличении максимальной суммы ипотечного кредита до 9 млн рублей для тех, кто будет строить жилье площадью более 60 квадратных метров. Планируется ввести льготную ипотеку под 2% годовых для работников оборонных предприятий. Также Мишустин потребовал проработать до 1 марта 2024 года план по развитию авиаперевозок и энергетических мощностей. Премьер-министр попросил коллег внимательно проработать поручения президента. «Если потребуется, подготовить предложения о возможных корректировках в проект федерального бюджета на ближайшие три года, чтобы все задачи выполнить», — подытожил Мишустин.