В России предлагают предоставить отсрочку от призыва врачам и учителям

«Известия»: Госдума рассмотрит закон об отсрочке от армии для врачей и учителей

17 октября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Авторы нового закона об отсрочке объясняют инициативу нехваткой медиков и педагогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума РФ рассмотрит инициативу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу учителям школ и медперсоналу из сельской местности и малых городов страны. Авторы проекта — фракция «Справедливая Россия — За правду» объясняют нововведение нехваткой указанных специалистов на местах. «Для решения социальной и кадровой проблемы мы предлагаем предоставить отсрочку от призыва этим категориям граждан (врачам и учителям из сельской местности и малых городов РФ — прим. URA.RU). Кроме этого, государство должно предоставить им дополнительные социальные льготы и выплаты, вместе с отсрочкой от призыва это позволит привлечь молодые кадры для работы в сельской местности. Законопроект будет внесен в Госдуму 17 октября», — рассказал лидер политической партии Сергей Миронов в интервью «Известиям». В стране 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до конца года. Ранее в Минцифры России сообщили, что начнут принимать заявки на отсрочку от военной службы для сотрудников IT-компаний. За неявку в военкомат призывникам грозит крупный штраф и уголовное дело.

Госдума РФ рассмотрит инициативу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу учителям школ и медперсоналу из сельской местности и малых городов страны. Авторы проекта — фракция «Справедливая Россия — За правду» объясняют нововведение нехваткой указанных специалистов на местах. «Для решения социальной и кадровой проблемы мы предлагаем предоставить отсрочку от призыва этим категориям граждан (врачам и учителям из сельской местности и малых городов РФ — прим. URA.RU). Кроме этого, государство должно предоставить им дополнительные социальные льготы и выплаты, вместе с отсрочкой от призыва это позволит привлечь молодые кадры для работы в сельской местности. Законопроект будет внесен в Госдуму 17 октября», — рассказал лидер политической партии Сергей Миронов в интервью «Известиям». В стране 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до конца года. Ранее в Минцифры России сообщили, что начнут принимать заявки на отсрочку от военной службы для сотрудников IT-компаний. За неявку в военкомат призывникам грозит крупный штраф и уголовное дело.