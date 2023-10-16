16 октября 2023

В России предлагают предоставить отсрочку от призыва врачам и учителям

«Известия»: Госдума рассмотрит закон об отсрочке от армии для врачей и учителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, армия, военные, солдаты, призывники
Авторы нового закона об отсрочке объясняют инициативу нехваткой медиков и педагогов Фото:

Госдума РФ рассмотрит инициативу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу учителям школ и медперсоналу из сельской местности и малых городов страны. Авторы проекта — фракция «Справедливая Россия — За правду» объясняют нововведение нехваткой указанных специалистов на местах.

«Для решения социальной и кадровой проблемы мы предлагаем предоставить отсрочку от призыва этим категориям граждан (врачам и учителям из сельской местности и малых городов РФ — прим. URA.RU). Кроме этого, государство должно предоставить им дополнительные социальные льготы и выплаты, вместе с отсрочкой от призыва это позволит привлечь молодые кадры для работы в сельской местности. Законопроект будет внесен в Госдуму 17 октября», — рассказал лидер политической партии Сергей Миронов в интервью «Известиям».

В стране 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до конца года. Ранее в Минцифры России сообщили, что начнут принимать заявки на отсрочку от военной службы для сотрудников IT-компаний. За неявку в военкомат призывникам грозит крупный штраф и уголовное дело.

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Госдума РФ рассмотрит инициативу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу учителям школ и медперсоналу из сельской местности и малых городов страны. Авторы проекта — фракция «Справедливая Россия — За правду» объясняют нововведение нехваткой указанных специалистов на местах. «Для решения социальной и кадровой проблемы мы предлагаем предоставить отсрочку от призыва этим категориям граждан (врачам и учителям из сельской местности и малых городов РФ — прим. URA.RU). Кроме этого, государство должно предоставить им дополнительные социальные льготы и выплаты, вместе с отсрочкой от призыва это позволит привлечь молодые кадры для работы в сельской местности. Законопроект будет внесен в Госдуму 17 октября», — рассказал лидер политической партии Сергей Миронов в интервью «Известиям». В стране 1 октября стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до конца года. Ранее в Минцифры России сообщили, что начнут принимать заявки на отсрочку от военной службы для сотрудников IT-компаний. За неявку в военкомат призывникам грозит крупный штраф и уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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