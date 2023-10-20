США резко снизят ежемесячную финансовую поддержку Украины

20 октября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

США является вторым по объемам финансовым донором для Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU Вашингтон снизит ежемесячную сумму финансовой поддержки для Украины. Об этом сообщили в администрации президента США Джо Байдена. «США снизят ежемесячную финансовую поддержку Украины с 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов», — говорится в запросе администрации Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. В 2023 году Вашингтон стал вторыми по объемам финансовой помощи Украине. Ранее США заявили, что финансовая помощь Украине практически иссякла. Из ранее одобренных 61,3 млрд долларов, Вашингтон сможет отправить только семь миллиардов.

Вашингтон снизит ежемесячную сумму финансовой поддержки для Украины. Об этом сообщили в администрации президента США Джо Байдена. «США снизят ежемесячную финансовую поддержку Украины с 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов», — говорится в запросе администрации Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. В 2023 году Вашингтон стал вторыми по объемам финансовой помощи Украине. Ранее США заявили, что финансовая помощь Украине практически иссякла. Из ранее одобренных 61,3 млрд долларов, Вашингтон сможет отправить только семь миллиардов.