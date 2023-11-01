Названа неожиданная причина переплат за электроэнергию

Малоземов: накипь на нагревательных элементах приводит к переплатам

01 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Из-за накипи в бытовой технике происходят переплаты по электроэнергии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накипь на нагревательных элементах бытовой техники может привести к переплатам по электроэнергии. Об этом сообщил автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов. «Когда накипь откладывается на нагревательных элементах бытовой техники, она служит своего рода шубой. <…> В таких условиях прибор вынужден работать в усиленном режиме. <…> Можно предположить, что 10-20% переплаты за электричество накипь вполне может дать», — объяснил Малоземов в эфире радио Спутник. Эксперт добавил, что накипь в бытовой технике приводит к выходу приборов из строя, а не только к переплатам. По словам Сергея Малоземова, чтобы уменьшить последствия этого, нужно обрабатывать бытовую технику специальными средствами, очищающими нагревательные элементы. Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов рассказал о том, как россиянам можно сэкономить на оплате коммунальных услуг. По его мнению, вечером стирка и мытье посуды обойдутся дешевле. Также, по словам Павлова, нужно заменить обычные лампы светодиодными. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что не следует размещать холодильник рядом с источниками тепла. Это нужно для того, чтобы сэкономить потребление электричества, передает RT.

Накипь на нагревательных элементах бытовой техники может привести к переплатам по электроэнергии. Об этом сообщил автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов. «Когда накипь откладывается на нагревательных элементах бытовой техники, она служит своего рода шубой. <…> В таких условиях прибор вынужден работать в усиленном режиме. <…> Можно предположить, что 10-20% переплаты за электричество накипь вполне может дать», — объяснил Малоземов в эфире радио Спутник. Эксперт добавил, что накипь в бытовой технике приводит к выходу приборов из строя, а не только к переплатам. По словам Сергея Малоземова, чтобы уменьшить последствия этого, нужно обрабатывать бытовую технику специальными средствами, очищающими нагревательные элементы. Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов рассказал о том, как россиянам можно сэкономить на оплате коммунальных услуг. По его мнению, вечером стирка и мытье посуды обойдутся дешевле. Также, по словам Павлова, нужно заменить обычные лампы светодиодными. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что не следует размещать холодильник рядом с источниками тепла. Это нужно для того, чтобы сэкономить потребление электричества, передает RT.