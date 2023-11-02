Песков: визит президента Палестины в Москву планируется

Песков не назвал дату визита Аббаса в Россию
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию, но когда это будет, пока сказать нельзя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«На повестке дня такой визит есть. Но, по понятным соображениям, говорить о точной дате сейчас трудно», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его словам приводит корреспондент URA.RU.
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