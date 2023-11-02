Песков: визит президента Палестины в Москву планируется

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков не назвал дату визита Аббаса в Россию Фото:

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию, но когда это будет, пока сказать нельзя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На повестке дня такой визит есть. Но, по понятным соображениям, говорить о точной дате сейчас трудно», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его словам приводит корреспондент URA.RU.

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Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию, но когда это будет, пока сказать нельзя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «На повестке дня такой визит есть. Но, по понятным соображениям, говорить о точной дате сейчас трудно», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его словам приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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