B Хабаровске задержали школьника, который хотел свергнуть власть и поджечь воинскую часть

Baza: девятиклассника обвинили в подготовке теракта в воинской части

17 ноября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Мальчик хотел закидать воинскую часть коктейлями Молотова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Хабаровске ученик девятого класса обвиняется в подготовке теракта в воинской части. Он хотел свергнуть власть и вместе с представителями своего движения занять это место. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «15-летний Егор был задержан сотрудниками спецслужб. Следователи считают, что он создал группу в Telegram, в которой пропагандировал свержение власти и приход к власти представителей его движения», — говорится в сообщении. Мальчик предполагал исполнить задуманное с помощью терактов. Для совершения теракта Егор нашел в интернете инструкцию по созданию коктейля Молотова. Как сообщают следователи, мальчик планировал забросать ими воинскую часть. Несколько дней назад девятиклассник был задержан. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и о прохождении обучения в целях террористической деятельности. Ранее сообщалось, что в Сызрани (Самарская область) задержали мальчика, который готовил теракт в школе. По данным СУ СКР по Самарской области, школьник купил материалы для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие. ФСБ пресекла действия подростка 1 ноября 2023 года, он не успел совершить задуманное. Несовершеннолетнему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Хабаровске ученик девятого класса обвиняется в подготовке теракта в воинской части. Он хотел свергнуть власть и вместе с представителями своего движения занять это место. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «15-летний Егор был задержан сотрудниками спецслужб. Следователи считают, что он создал группу в Telegram, в которой пропагандировал свержение власти и приход к власти представителей его движения», — говорится в сообщении. Мальчик предполагал исполнить задуманное с помощью терактов. Для совершения теракта Егор нашел в интернете инструкцию по созданию коктейля Молотова. Как сообщают следователи, мальчик планировал забросать ими воинскую часть. Несколько дней назад девятиклассник был задержан. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и о прохождении обучения в целях террористической деятельности. Ранее сообщалось, что в Сызрани (Самарская область) задержали мальчика, который готовил теракт в школе. По данным СУ СКР по Самарской области, школьник купил материалы для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие. ФСБ пресекла действия подростка 1 ноября 2023 года, он не успел совершить задуманное. Несовершеннолетнему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.