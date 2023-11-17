B Хабаровске задержали школьника, который хотел свергнуть власть и поджечь воинскую часть

Baza: девятиклассника обвинили в подготовке теракта в воинской части
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, клетка, конвой
Мальчик хотел закидать воинскую часть коктейлями Молотова Фото:

В Хабаровске ученик девятого класса обвиняется в подготовке теракта в воинской части. Он хотел свергнуть власть и вместе с представителями своего движения занять это место. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«15-летний Егор был задержан сотрудниками спецслужб. Следователи считают, что он создал группу в Telegram, в которой пропагандировал свержение власти и приход к власти представителей его движения», — говорится в сообщении. Мальчик предполагал исполнить задуманное с помощью терактов.

Для совершения теракта Егор нашел в интернете инструкцию по созданию коктейля Молотова. Как сообщают следователи, мальчик планировал забросать ими воинскую часть. Несколько дней назад девятиклассник был задержан. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и о прохождении обучения в целях террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Сызрани (Самарская область) задержали мальчика, который готовил теракт в школе. По данным СУ СКР по Самарской области, школьник купил материалы для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие. ФСБ пресекла действия подростка 1 ноября 2023 года, он не успел совершить задуманное. Несовершеннолетнему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Хабаровске ученик девятого класса обвиняется в подготовке теракта в воинской части. Он хотел свергнуть власть и вместе с представителями своего движения занять это место. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «15-летний Егор был задержан сотрудниками спецслужб. Следователи считают, что он создал группу в Telegram, в которой пропагандировал свержение власти и приход к власти представителей его движения», — говорится в сообщении. Мальчик предполагал исполнить задуманное с помощью терактов. Для совершения теракта Егор нашел в интернете инструкцию по созданию коктейля Молотова. Как сообщают следователи, мальчик планировал забросать ими воинскую часть. Несколько дней назад девятиклассник был задержан. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и о прохождении обучения в целях террористической деятельности. Ранее сообщалось, что в Сызрани (Самарская область) задержали мальчика, который готовил теракт в школе. По данным СУ СКР по Самарской области, школьник купил материалы для зажигательной смеси и изготовил самодельное оружие. ФСБ пресекла действия подростка 1 ноября 2023 года, он не успел совершить задуманное. Несовершеннолетнему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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