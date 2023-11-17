Baza: восьмиклассница в Балашихе готовила нападение на школу

17 ноября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Во время обысков у девочки изъяли два вида ножей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Балашихе Московской области задержана ученица восьмого класса. Она планировала устроить нападение на школу №15, сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях несколько ее публикаций. <…> Кроме того, девочка искала в сети предметы для совершения нападения», — говорится в сообщении. Во время обысков в квартире у школьницы были изъяты телефон, флешка, тактический и охотничий ножи, а также самодельный предмет с фитилем. Кроме того, были изъяты две футболки с надписями «Natural selection» («естественный отбор») и «Wrath» («гнев»). На данный момент школьница задержана. Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация террористической деятельности» и «Приготовление к убийству». URA.RU отправило запрос по данной ситуации в Главное управление МВД России по Московской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее в Хабаровске задержали девятиклассника, который хотел закидать воинскую часть коктейлями Молотова. Он хотел свергнуть власть и занять это место вместе с представителями своего движения.

В Балашихе Московской области задержана ученица восьмого класса. Она планировала устроить нападение на школу №15, сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях несколько ее публикаций. <…> Кроме того, девочка искала в сети предметы для совершения нападения», — говорится в сообщении. Во время обысков в квартире у школьницы были изъяты телефон, флешка, тактический и охотничий ножи, а также самодельный предмет с фитилем. Кроме того, были изъяты две футболки с надписями «Natural selection» («естественный отбор») и «Wrath» («гнев»). На данный момент школьница задержана. Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация террористической деятельности» и «Приготовление к убийству». URA.RU отправило запрос по данной ситуации в Главное управление МВД России по Московской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее в Хабаровске задержали девятиклассника, который хотел закидать воинскую часть коктейлями Молотова. Он хотел свергнуть власть и занять это место вместе с представителями своего движения.