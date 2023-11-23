Минобороны Израиля: операция в Газе займет еще минимум 2 месяца

23 ноября 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Пауза, связанная с обменом заложников, будет короткой Фото: Министерство обороны Израиля Военная операция Израиля в секторе Газа займет еще минимум два месяца. Пауза в боевых действиях, связанная с освобождением заложников, будет короткой. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий», — передает слова Йоава Галанта израильский портал Ynet. Тель-Авив и палестинское движение ХАМАС предварительно договорились об освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. 20 ноября боевики ХАМАС пообещали освободить заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем.

Военная операция Израиля в секторе Газа займет еще минимум два месяца. Пауза в боевых действиях, связанная с освобождением заложников, будет короткой. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий», — передает слова Йоава Галанта израильский портал Ynet. Тель-Авив и палестинское движение ХАМАС предварительно договорились об освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. 20 ноября боевики ХАМАС пообещали освободить заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем.