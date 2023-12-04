Путин предложил изменить статус многодетных семей

05 декабря 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

По мнению Владимира Путина, статус многодетной семьи не может быть локальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Статус многодетной семьи должен быть всероссийским. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским — не локальным», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что над этим вопросом необходимо подумать. По его словам, на решение данного вопроса не во всех регионах имеются средства. «У Москвы есть определенные финансовые возможности, а в других регионах страны таких возможностей может не быть», — объяснил президент России. Молодым многодетным семьям собираются предоставить беспроцентную ссуду и льготный кредит на покупку жилья. По замыслу авторов законопроекта, ставка по льготному кредиту не должна превышать 5 процентов. Также председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступала с предложением выдавать квартиры семьям с тремя и более детьми, передает телеканал 360.

Статус многодетной семьи должен быть всероссийским. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским — не локальным», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что над этим вопросом необходимо подумать. По его словам, на решение данного вопроса не во всех регионах имеются средства. «У Москвы есть определенные финансовые возможности, а в других регионах страны таких возможностей может не быть», — объяснил президент России. Молодым многодетным семьям собираются предоставить беспроцентную ссуду и льготный кредит на покупку жилья. По замыслу авторов законопроекта, ставка по льготному кредиту не должна превышать 5 процентов. Также председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступала с предложением выдавать квартиры семьям с тремя и более детьми, передает телеканал 360.