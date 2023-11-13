Молодым многодетным семьям хотят дать беспроцентную ссуду на покупку жилья

14 ноября 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Ставка по льготному кредиту будет не более 5 процентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодым многодетным семьям, где один из членов семьи не старше 35 лет, предлагается новая форма поддержки — беспроцентная ссуда и льготный кредит. Об этом заявил один из авторов законопроекта, который должен поступить в ГосДуму 14 ноября, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Тем кто нуждается в улучшении жилищных условий, предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет», — прокомментировал «Известиям» депутат. При этом, по замыслу авторов законопроекта, ставка по льготному кредиту не должна превышать 5 процентов. На тему поддержки многодетной семьи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила давать квартиры за третьего ребенка. Об этом ранее передавал телеканал 360.

Молодым многодетным семьям, где один из членов семьи не старше 35 лет, предлагается новая форма поддержки — беспроцентная ссуда и льготный кредит. Об этом заявил один из авторов законопроекта, который должен поступить в ГосДуму 14 ноября, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Тем кто нуждается в улучшении жилищных условий, предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет», — прокомментировал «Известиям» депутат. При этом, по замыслу авторов законопроекта, ставка по льготному кредиту не должна превышать 5 процентов. На тему поддержки многодетной семьи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила давать квартиры за третьего ребенка. Об этом ранее передавал телеканал 360.