13 ноября 2023

Молодым многодетным семьям хотят дать беспроцентную ссуду на покупку жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
Ставка по льготному кредиту будет не более 5 процентов Фото:

Молодым многодетным семьям, где один из членов семьи не старше 35 лет, предлагается новая форма поддержки — беспроцентная ссуда и льготный кредит. Об этом заявил один из авторов законопроекта, который должен поступить в ГосДуму 14 ноября, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Тем кто нуждается в улучшении жилищных условий, предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет», — прокомментировал «Известиям» депутат. При этом, по замыслу авторов законопроекта, ставка по льготному кредиту не должна превышать 5 процентов.

На тему поддержки многодетной семьи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила давать квартиры за третьего ребенка. Об этом ранее передавал телеканал 360.

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Молодым многодетным семьям, где один из членов семьи не старше 35 лет, предлагается новая форма поддержки — беспроцентная ссуда и льготный кредит. Об этом заявил один из авторов законопроекта, который должен поступить в ГосДуму 14 ноября, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Тем кто нуждается в улучшении жилищных условий, предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет», — прокомментировал «Известиям» депутат. При этом, по замыслу авторов законопроекта, ставка по льготному кредиту не должна превышать 5 процентов. На тему поддержки многодетной семьи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила давать квартиры за третьего ребенка. Об этом ранее передавал телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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