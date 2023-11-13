Молодым многодетным семьям хотят дать беспроцентную ссуду на покупку жилья

Молодым многодетным семьям, где один из членов семьи не старше 35 лет, предлагается новая форма поддержки — беспроцентная ссуда и льготный кредит. Об этом заявил один из авторов законопроекта, который должен поступить в ГосДуму 14 ноября, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Тем кто нуждается в улучшении жилищных условий, предоставлять беспроцентный целевой заем на приобретение или строительство жилья со сроком погашения до 25 лет», — прокомментировал «Известиям» депутат. При этом, по замыслу авторов законопроекта, ставка по льготному кредиту не должна превышать 5 процентов.
На тему поддержки многодетной семьи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила давать квартиры за третьего ребенка. Об этом ранее передавал телеканал 360.
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