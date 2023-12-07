Силуанов: РФ хочет, чтобы иностранные компании продолжили работу в стране

07 декабря 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Власти заинтересованы в работе иностранных компаний в стране, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ заинтересованы в том, чтобы иностранные компании продолжили свой бизнес в стране. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Мы максимально заинтересованы тем, чтобы продолжалась и развивалась нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием и из любых юрисдикций. Те компании и инвесторы, которые работают, — спасибо, что остались здесь. Организации из недружественных стран могут вывести часть прибыли в виде дивидендов, что мы рассматриваем на комиссии», — заявил Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводят РИА Новости. В Минфине РФ заявляли, что заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране. Для них будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.

Власти РФ заинтересованы в том, чтобы иностранные компании продолжили свой бизнес в стране. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Мы максимально заинтересованы тем, чтобы продолжалась и развивалась нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием и из любых юрисдикций. Те компании и инвесторы, которые работают, — спасибо, что остались здесь. Организации из недружественных стран могут вывести часть прибыли в виде дивидендов, что мы рассматриваем на комиссии», — заявил Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводят РИА Новости. В Минфине РФ заявляли, что заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране. Для них будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.