Силуанов: РФ хочет, чтобы иностранные компании продолжили работу в стране

Власти РФ заинтересованы в том, чтобы иностранные компании продолжили свой бизнес в стране. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Мы максимально заинтересованы тем, чтобы продолжалась и развивалась нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием и из любых юрисдикций. Те компании и инвесторы, которые работают, — спасибо, что остались здесь. Организации из недружественных стран могут вывести часть прибыли в виде дивидендов, что мы рассматриваем на комиссии», — заявил Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводят РИА Новости.
В Минфине РФ заявляли, что заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране. Для них будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.
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