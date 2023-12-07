Силуанов: РФ хочет, чтобы иностранные компании продолжили работу в стране

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Власти заинтересованы в работе иностранных компаний в стране, заявил Антон Силуанов Фото:

Власти РФ заинтересованы в том, чтобы иностранные компании продолжили свой бизнес в стране. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы максимально заинтересованы тем, чтобы продолжалась и развивалась нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием и из любых юрисдикций. Те компании и инвесторы, которые работают, — спасибо, что остались здесь. Организации из недружественных стран могут вывести часть прибыли в виде дивидендов, что мы рассматриваем на комиссии», — заявил Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводят РИА Новости.

В Минфине РФ заявляли, что заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране. Для них будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.

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Власти РФ заинтересованы в том, чтобы иностранные компании продолжили свой бизнес в стране. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Мы максимально заинтересованы тем, чтобы продолжалась и развивалась нормальная работа наших компаний, компаний с иностранным участием и из любых юрисдикций. Те компании и инвесторы, которые работают, — спасибо, что остались здесь. Организации из недружественных стран могут вывести часть прибыли в виде дивидендов, что мы рассматриваем на комиссии», — заявил Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводят РИА Новости. В Минфине РФ заявляли, что заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране. Для них будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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