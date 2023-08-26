Минфин: Россия заинтересована, чтобы иностранные компании остались в стране

26 августа 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Для иностранных компаний будут созданы необходимые условия, сообщили в Минфине РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране, поэтому для них будут созданы особые условия. Об этом сообщили в Минфине РФ. «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в РФ», — написали в telegram-канале Минфина. Там добавили, что для компаний будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга. С начала специальной военной операции страны Запада и союзники начали вводить санкции против РФ. В результате множество компаний покинуло страну, продав свой бизнес. Так, Концерн Heineken продал свои российские активы, включая семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, компании Arnest Group, за символическую сумму в один евро. На данный момент известно о продаже активов в России компаний Volkswagen, Henkel, McDonald’s, Reebok, Decathlon и других.

В России заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране, поэтому для них будут созданы особые условия. Об этом сообщили в Минфине РФ. «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в РФ», — написали в telegram-канале Минфина. Там добавили, что для компаний будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга. С начала специальной военной операции страны Запада и союзники начали вводить санкции против РФ. В результате множество компаний покинуло страну, продав свой бизнес. Так, Концерн Heineken продал свои российские активы, включая семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, компании Arnest Group, за символическую сумму в один евро. На данный момент известно о продаже активов в России компаний Volkswagen, Henkel, McDonald’s, Reebok, Decathlon и других.