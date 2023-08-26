Минфин: Россия заинтересована, чтобы иностранные компании остались в стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Административные здания. Москва, минфин, министерство финансов рф
Для иностранных компаний будут созданы необходимые условия, сообщили в Минфине РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В России заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране, поэтому для них будут созданы особые условия. Об этом сообщили в Минфине РФ.

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в РФ», — написали в telegram-канале Минфина. Там добавили, что для компаний будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.

С начала специальной военной операции страны Запада и союзники начали вводить санкции против РФ. В результате множество компаний покинуло страну, продав свой бизнес. Так, Концерн Heineken продал свои российские активы, включая семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, компании Arnest Group, за символическую сумму в один евро. На данный момент известно о продаже активов в России компаний Volkswagen, Henkel, McDonald’s, Reebok, Decathlon и других.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране, поэтому для них будут созданы особые условия. Об этом сообщили в Минфине РФ. «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в РФ», — написали в telegram-канале Минфина. Там добавили, что для компаний будут созданы необходимые условия. Например, разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга. С начала специальной военной операции страны Запада и союзники начали вводить санкции против РФ. В результате множество компаний покинуло страну, продав свой бизнес. Так, Концерн Heineken продал свои российские активы, включая семь пивоваренных заводов и 1800 сотрудников, компании Arnest Group, за символическую сумму в один евро. На данный момент известно о продаже активов в России компаний Volkswagen, Henkel, McDonald’s, Reebok, Decathlon и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...