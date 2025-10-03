«АвтоВАЗ»: владелец Vesta, попавший в аварию из-за руля, не дает доступ к машине

Владелец Lada Vesta, попавший в аварию из-за неисправности руля, не идет на контакт с «АвтоВАЗом». Специалисты заявили, что готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного авто, но не могут этого сделать из-за не желания водителя продолжить диалог и обеспечить доступ к машине технических специалистов.
«„Автоваз“ на основе публикаций в телеграм-каналах и СМИ провел проверку информации об инциденте с Lada Vesta, произошедшем в сентябре во Владимирской области <...> Имеющиеся в настоящее время фотографии с места происшествия не позволяют не только достоверно установить, но даже предположить причины происшествия. Специалисты „Автоваза“ готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля», — подчеркнули в компании. Цитата по ТАСС.
Во Владимирской области в сентябре 2025 года Lada Vesta попала в ДТП. Предположительно авария произошла из-за заблокировавшегося на ходу руля. Водитель получила серьезную травму позвоночника.
Как сообщили в компании, были предприняты множественные попытки связаться с владельцем авто по номеру телефона, который был им оставлен как контактный при покупке автомобиля. Однако вести диалог автовладелец отказался.
Представители «АвтоВАЗа» заявили о своей заинтересованности в полном и всестороннем расследовании ДТП. Там же отметили, что компания находится в контакте с органами ГАИ, расследующими это происшествие.
