В прокуратуре раскрыли подробности о разбившемся в Сибири самолете

Прокуратура: на борту разбившегося в Сибири Ан-2 находились два человека
По сообщению прокуратуры, в самолете было два человека, один из которых погиб
По сообщению прокуратуры, в самолете было два человека, один из которых погиб

В Красноярском крае транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 авиакомпании «Борус». Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту находилось два человека, обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — говорится в сообщении в telegram-канале прокуратуры. По имеющейся информации, самолет выполнял плановые работы, не связанные с пассажирскими перевозками.

Инцидент произошел 3 октября около 17:00 по местному времени в Ермаковском районе после выполнения авиационных работ. Данные о состоянии находившихся на борту людей и возможных повреждениях воздушного судна уточняются. Надзорное ведомство также проверяет соблюдение всех норм и правил, установленных для эксплуатации и обслуживания авиационной техники. Как пишет RT со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю, в результате посадки погиб один человек. 

