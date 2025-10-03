После падения самолета в Сибири возбуждено уголовное дело

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после инцидента с самолетом Ан-2, произошедшего 3 октября в Ермаковском районе Красноярского края. Информацию о происшествии и начале расследования предоставила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц)», — сообщили в telegram-канале Восточного МСУТ СК России. Инцидент произошел сегодня около 17:40 по местному времени.
По предварительной информации, воздушное судно выполняло специализированные работы в труднодоступном районе Красноярского края. Ранее сообщалось о том, что на борту находилось два человека, один из которых погиб, о чем писал RT. По заявлению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, судно совершило жесткую посадку в 40км от населенного пункта Танызабей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.