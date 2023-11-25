«Укрэнерго» сообщило о повреждениях магистральных ЛЭП

25 ноября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Начались восстановительные работы на магистральных ЛЭП Фото: Илья Московец © URA.RU Из-за взрывов в районе Киева и Киевской области повреждены магистральные ЛЭП. Надежность электропитания в регионе снижена, сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем telegram-канале. «Магистральные воздушные линии электропередачи „Укрэнерго“ и линии распределения облэнерго в Центральном регионе повреждены в результате ночной атаки», — говорится в посте. «Укрэнерго» добавила, что снижена надежность электропитания. Уже начались аварийно-восстановительные работы. По информации компании, во время ликвидации последствий взрывов возможны ограничения в энергоснабжении Киевской области и самого Киева. Кроме того, «Укрэнерго» призвала жителей региона не потреблять много электроэнергии во время восстановительных работ. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на левом берегу прогремели сильные взрывы. По его словам, в городе сработала система ПВО. Мэр добавил, что в столице продолжается воздушная тревога. По данным СМИ, воздушная тревога объявлена также в Черниговской и Сумской областях. Кроме того, в Кропивницком (Кировоградская область) тоже были взрывы.

Из-за взрывов в районе Киева и Киевской области повреждены магистральные ЛЭП. Надежность электропитания в регионе снижена, сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем telegram-канале. «Магистральные воздушные линии электропередачи „Укрэнерго“ и линии распределения облэнерго в Центральном регионе повреждены в результате ночной атаки», — говорится в посте. «Укрэнерго» добавила, что снижена надежность электропитания. Уже начались аварийно-восстановительные работы. По информации компании, во время ликвидации последствий взрывов возможны ограничения в энергоснабжении Киевской области и самого Киева. Кроме того, «Укрэнерго» призвала жителей региона не потреблять много электроэнергии во время восстановительных работ. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на левом берегу прогремели сильные взрывы. По его словам, в городе сработала система ПВО. Мэр добавил, что в столице продолжается воздушная тревога. По данным СМИ, воздушная тревога объявлена также в Черниговской и Сумской областях. Кроме того, в Кропивницком (Кировоградская область) тоже были взрывы.