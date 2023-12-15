Гинеколог назвала обследования, которые женщинам необходимо проходить ежегодно

Акушер-гинеколог Казакова: женщинам ежегодно следует делать УЗИ молочных желез

15 декабря 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Женщинам нужно ежегодно проходить осмотр гинеколога Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ежегодно женщинам следует проходить осмотр гинеколога и делать УЗИ молочных желез. Таким советом поделилась врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова. «В возрасте 18-39 лет рекомендуются: осмотр гинеколога и цитологическое исследование соскоба с шейки матки и анализ ПЦР на ВПЧ высокого онкогенного риска; скрининг на инфекции, передающиеся половым путем; самообследование молочных желез или УЗИ молочных желез», — рассказала Казакова « Газете.Ru ». Она добавила, что нужно также делать УЗИ органов малого таза, а для женщин, входящих в группу риска по развитию рака яичников, сдавать анализ крови на онкомаркер СА-125. Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко рассказал, что одними из важнейших обследований, которое обычно назначается доктором раз в год, является оценка показателей печени, почек, сердца. По его словам, исходя из этих данных можно распознать заболевания на ранней стадии. Ткаченко отметил, россиянам не стоит игнорировать государственные программы диспансеризации в поликлиниках и больницах.

Ежегодно женщинам следует проходить осмотр гинеколога и делать УЗИ молочных желез. Таким советом поделилась врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова. «В возрасте 18-39 лет рекомендуются: осмотр гинеколога и цитологическое исследование соскоба с шейки матки и анализ ПЦР на ВПЧ высокого онкогенного риска; скрининг на инфекции, передающиеся половым путем; самообследование молочных желез или УЗИ молочных желез», — рассказала Казакова «Газете.Ru». Она добавила, что нужно также делать УЗИ органов малого таза, а для женщин, входящих в группу риска по развитию рака яичников, сдавать анализ крови на онкомаркер СА-125. Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко рассказал, что одними из важнейших обследований, которое обычно назначается доктором раз в год, является оценка показателей печени, почек, сердца. По его словам, исходя из этих данных можно распознать заболевания на ранней стадии. Ткаченко отметил, россиянам не стоит игнорировать государственные программы диспансеризации в поликлиниках и больницах.