В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий увеличение минимального возраста для приобретения алкогольной продукции до 21 года. Такой статус у документа появился на сайте ГД.
«Зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы», — указано рядом с законопроектом на сайте Госдумы. Инициатором законопроекта выступила сенатор Марина Сидухина.
В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемая мера обусловлена негативным воздействием алкоголя, который, по мнению авторов, разрушает социальные связи и препятствует полноценному развитию личности. Также подчеркивается, что предыдущие попытки повысить возрастной ценз не увенчались успехом.
Согласно приведенным в пояснительной записке данным, формирование головного мозга человека и его структурных элементов в среднем завершается только к 21 году. До достижения этого возраста мозг остается особенно восприимчивым к внешним воздействиям, в том числе к токсическому влиянию химических веществ.
Ранее Мособлдума в первом чтении одобрила законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в кафе, расположенных в жилых домах и имеющих вход со двора с 13:00 до 15:00. Для окончательного принятия документу предстоит пройти еще два чтения. Авторы проекта отметили, что эти меры позволят бороться с «псевдокафе», передает «360.ru».
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