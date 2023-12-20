Си Цзиньпин заявил о крепком фундаменте сотрудничества России и Китая

20 декабря 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

По словам Си Цзиньпина, между РФ и Китаем идет укрепление возможностей противостояния рискам Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились для переговоров на территории Пекина. В одном из заявлений во время переговоров председатель КНР сообщил, что в отношениях России и Китая заложен крепкий фундамент взаимодействия. Также идет укрепление возможностей, которые позволят противостоять рискам. «У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам», — передает ТАСС слова Си Цзиньпина. Он добавил, что это демонстрирует широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран. А также стрессоустойчивость. В частности, уже сейчас выполнена с опережением задача довести объем двусторонней торговли до 200 млрд долларов. По словам китайского лидера, объем в данной сфере к концу года достиг 218,28 млрд долларов. Статья по теме Зачем Мишустин второй раз в 2023 году прилетел в Пекин По словам председателя КНР, в 2024 году отмечается 75-летие установление дипломатических отношений двух стран. Поэтому Китай и Россия должны вместе двигаться вперед в формировании сообщества «единой судьбы человека» и в социально-экономических отношениях. А также двум странам нужно увеличить позитивный эффект в политических отношениях. Делегация из России находится в Китае с 19 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпинь проводят встречу в Пекине. Также Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны подписали ряд документов. В правительстве России ранее сообщали, что при визите в Китай планировалось рассмотреть стратегическое взаимодействие двух стран и развитие российско-китайских отношений в качестве партнерства. Особое внимание было уделено продвижению крупных совместных проектов в различных областях. А также расширению торгово-экономического сотрудничества. Известно, что со стороны России в переговорах участвовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и другие политические деятели. В свою очередь, сторону Китая представили председатель государственного комитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр иностранных дел КНР Ван И, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились для переговоров на территории Пекина. В одном из заявлений во время переговоров председатель КНР сообщил, что в отношениях России и Китая заложен крепкий фундамент взаимодействия. Также идет укрепление возможностей, которые позволят противостоять рискам. «У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам», — передает ТАСС слова Си Цзиньпина. Он добавил, что это демонстрирует широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран. А также стрессоустойчивость. В частности, уже сейчас выполнена с опережением задача довести объем двусторонней торговли до 200 млрд долларов. По словам китайского лидера, объем в данной сфере к концу года достиг 218,28 млрд долларов. По словам председателя КНР, в 2024 году отмечается 75-летие установление дипломатических отношений двух стран. Поэтому Китай и Россия должны вместе двигаться вперед в формировании сообщества «единой судьбы человека» и в социально-экономических отношениях. А также двум странам нужно увеличить позитивный эффект в политических отношениях. Делегация из России находится в Китае с 19 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпинь проводят встречу в Пекине. Также Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны подписали ряд документов. В правительстве России ранее сообщали, что при визите в Китай планировалось рассмотреть стратегическое взаимодействие двух стран и развитие российско-китайских отношений в качестве партнерства. Особое внимание было уделено продвижению крупных совместных проектов в различных областях. А также расширению торгово-экономического сотрудничества. Известно, что со стороны России в переговорах участвовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и другие политические деятели. В свою очередь, сторону Китая представили председатель государственного комитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр иностранных дел КНР Ван И, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь и другие.