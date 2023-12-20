В Ростовской области отель «Добрыня» закрылся после отказа заселить военных СВО

20 декабря 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

На звонки в отеле никто не отвечает, двери также закрыты Фото: Размик Закарян © URA.RU Отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово, закрылся после отказа заселять участников спецоперации. Упоминание отеля пропало из всех агрегаторов. Об этом сообщает telegram-канал Don Mash. «После скандала с бойцами СВО отель свахи и. о. главы Миллерова [„Добрыня“] закрылся», — пишет канал. Известно, что из всех агрегаторов исчезло упоминание данного отеля. На звонки никто не отвечает, двери заведения закрыты. Ранее сообщалось, что в отель «Добрыня» отказались заселять бойцов СВО, которые возвращались из отпуска в зону спецоперации. Как сообщает волонтер по имени Анастасия, все военные были трезвые и чистые. Они не собирались устраивать «гулянки». Бойцов не пустили в трехместный номер в притаможенной зоне в городе. Администратор отеля после того, как услышала о приезде военных, отказала в поселении. Позже хозяйка отеля объяснила, что не видит ничего плохого в отказе. По ее мнению, это семейное дело, а бойцы могут курить, шуметь и пить. Позже администратор заведения Алена заявила, что военным отказали в поселении из-за отсутствия нужного количества свободных кроватей. В отеле на тот момент было только две свободные кровати, а бойцов приехало трое. По словам администратора, у заведения нет проблем с военными. Но заселять бойцов СВО «иногда бывает страшно». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово, закрылся после отказа заселять участников спецоперации. Упоминание отеля пропало из всех агрегаторов. Об этом сообщает telegram-канал Don Mash. «После скандала с бойцами СВО отель свахи и. о. главы Миллерова [„Добрыня“] закрылся», — пишет канал. Известно, что из всех агрегаторов исчезло упоминание данного отеля. На звонки никто не отвечает, двери заведения закрыты. Ранее сообщалось, что в отель «Добрыня» отказались заселять бойцов СВО, которые возвращались из отпуска в зону спецоперации. Как сообщает волонтер по имени Анастасия, все военные были трезвые и чистые. Они не собирались устраивать «гулянки». Бойцов не пустили в трехместный номер в притаможенной зоне в городе. Администратор отеля после того, как услышала о приезде военных, отказала в поселении. Позже хозяйка отеля объяснила, что не видит ничего плохого в отказе. По ее мнению, это семейное дело, а бойцы могут курить, шуметь и пить. Позже администратор заведения Алена заявила, что военным отказали в поселении из-за отсутствия нужного количества свободных кроватей. В отеле на тот момент было только две свободные кровати, а бойцов приехало трое. По словам администратора, у заведения нет проблем с военными. Но заселять бойцов СВО «иногда бывает страшно».