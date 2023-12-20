В Ростовской области отель «Добрыня» закрылся после отказа заселить военных СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
На звонки в отеле никто не отвечает, двери также закрыты Фото:

Отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово, закрылся после отказа заселять участников спецоперации. Упоминание отеля пропало из всех агрегаторов. Об этом сообщает telegram-канал Don Mash.

«После скандала с бойцами СВО отель свахи и. о. главы Миллерова [„Добрыня“] закрылся», — пишет канал. Известно, что из всех агрегаторов исчезло упоминание данного отеля. На звонки никто не отвечает, двери заведения закрыты.

Ранее сообщалось, что в отель «Добрыня» отказались заселять бойцов СВО, которые возвращались из отпуска в зону спецоперации. Как сообщает волонтер по имени Анастасия, все военные были трезвые и чистые. Они не собирались устраивать «гулянки». Бойцов не пустили в трехместный номер в притаможенной зоне в городе. Администратор отеля после того, как услышала о приезде военных, отказала в поселении. Позже хозяйка отеля объяснила, что не видит ничего плохого в отказе. По ее мнению, это семейное дело, а бойцы могут курить, шуметь и пить.

Позже администратор заведения Алена заявила, что военным отказали в поселении из-за отсутствия нужного количества свободных кроватей. В отеле на тот момент было только две свободные кровати, а бойцов приехало трое. По словам администратора, у заведения нет проблем с военными. Но заселять бойцов СВО «иногда бывает страшно».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово, закрылся после отказа заселять участников спецоперации. Упоминание отеля пропало из всех агрегаторов. Об этом сообщает telegram-канал Don Mash. «После скандала с бойцами СВО отель свахи и. о. главы Миллерова [„Добрыня“] закрылся», — пишет канал. Известно, что из всех агрегаторов исчезло упоминание данного отеля. На звонки никто не отвечает, двери заведения закрыты. Ранее сообщалось, что в отель «Добрыня» отказались заселять бойцов СВО, которые возвращались из отпуска в зону спецоперации. Как сообщает волонтер по имени Анастасия, все военные были трезвые и чистые. Они не собирались устраивать «гулянки». Бойцов не пустили в трехместный номер в притаможенной зоне в городе. Администратор отеля после того, как услышала о приезде военных, отказала в поселении. Позже хозяйка отеля объяснила, что не видит ничего плохого в отказе. По ее мнению, это семейное дело, а бойцы могут курить, шуметь и пить. Позже администратор заведения Алена заявила, что военным отказали в поселении из-за отсутствия нужного количества свободных кроватей. В отеле на тот момент было только две свободные кровати, а бойцов приехало трое. По словам администратора, у заведения нет проблем с военными. Но заселять бойцов СВО «иногда бывает страшно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...