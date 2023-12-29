Кабмин утвердил положение о контроле за деятельностью коллекторов

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Коллектор, коллектор, долги, бита
Коллекторам могут присвоить высокую «категорию риска» Фото:

Правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно материалу, организациям будут присваивать «категории риска» в зависимости от количества и тяжести допущенных нарушений.

«Служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности», — указано на сайте правительства. Для микрофинансовых организаций и коллекторов разработаны «категории риска»: высокий, значительный риск, средний и низкий. В отношении подобных организаций будут проводиться профилактические мероприятия.

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Правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно материалу, организациям будут присваивать «категории риска» в зависимости от количества и тяжести допущенных нарушений. «Служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности», — указано на сайте правительства. Для микрофинансовых организаций и коллекторов разработаны «категории риска»: высокий, значительный риск, средний и низкий. В отношении подобных организаций будут проводиться профилактические мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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