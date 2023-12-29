Кабмин утвердил положение о контроле за деятельностью коллекторов

29 декабря 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Коллекторам могут присвоить высокую «категорию риска» Фото: ССО/Sergggio/Pixabay Правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно материалу, организациям будут присваивать «категории риска» в зависимости от количества и тяжести допущенных нарушений. «Служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности», — указано на сайте правительства. Для микрофинансовых организаций и коллекторов разработаны «категории риска»: высокий, значительный риск, средний и низкий. В отношении подобных организаций будут проводиться профилактические мероприятия.

Правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно материалу, организациям будут присваивать «категории риска» в зависимости от количества и тяжести допущенных нарушений. «Служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности», — указано на сайте правительства. Для микрофинансовых организаций и коллекторов разработаны «категории риска»: высокий, значительный риск, средний и низкий. В отношении подобных организаций будут проводиться профилактические мероприятия.