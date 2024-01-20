Baza: 50 тысяч россиян потребовали уволить проводницу, выкинувшую кота из поезда

20 января 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Проводницу поезда обвиняют в нарушении должностных инструкций, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить проводницу РЖД, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове. Ее обвиняют в нарушении должностных инструкций. «Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую кота Твикса в Кирове, подписали более 50 тысяч человек», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что в обращении, проводницу обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Сотрудница РЖД выбросила кота на пустынной станции, где ему никто не мог помочь. Кроме того, вышла петиция, в которой требуется возбудить уголовное дело против данной женщины, передали в telegram-канале. Инцидент произошел 11 января на поезде «Екатеринбург — Санкт-Петербург», когда проводница выпустила кота на улицу во время тридцатиградусного мороза. Предварительно она проверила наличие хозяина кота среди пассажиров вагона, но никто не откликнулся. Женщина пришла к выводу, что кот беспризорный, и решила избавиться от него. Волонтеры пытались найти Твикса, однако утром 20 января стало известно о его гибели. Подробности в материале URA.RU.

Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить проводницу РЖД, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове. Ее обвиняют в нарушении должностных инструкций. «Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую кота Твикса в Кирове, подписали более 50 тысяч человек», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что в обращении, проводницу обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Сотрудница РЖД выбросила кота на пустынной станции, где ему никто не мог помочь. Кроме того, вышла петиция, в которой требуется возбудить уголовное дело против данной женщины, передали в telegram-канале. Инцидент произошел 11 января на поезде «Екатеринбург — Санкт-Петербург», когда проводница выпустила кота на улицу во время тридцатиградусного мороза. Предварительно она проверила наличие хозяина кота среди пассажиров вагона, но никто не откликнулся. Женщина пришла к выводу, что кот беспризорный, и решила избавиться от него. Волонтеры пытались найти Твикса, однако утром 20 января стало известно о его гибели. Подробности в материале URA.RU.