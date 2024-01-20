Baza: 50 тысяч россиян потребовали уволить проводницу, выкинувшую кота из поезда

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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, коридор, пассажирский поезд
Проводницу поезда обвиняют в нарушении должностных инструкций, пишет Baza Фото:

Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить проводницу РЖД, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове. Ее обвиняют в нарушении должностных инструкций.

«Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую кота Твикса в Кирове, подписали более 50 тысяч человек», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что в обращении, проводницу обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Сотрудница РЖД выбросила кота на пустынной станции, где ему никто не мог помочь. Кроме того, вышла петиция, в которой требуется возбудить уголовное дело против данной женщины, передали в telegram-канале.

Инцидент произошел 11 января на поезде «Екатеринбург — Санкт-Петербург», когда проводница выпустила кота на улицу во время тридцатиградусного мороза. Предварительно она проверила наличие хозяина кота среди пассажиров вагона, но никто не откликнулся. Женщина пришла к выводу, что кот беспризорный, и решила избавиться от него. Волонтеры пытались найти Твикса, однако утром 20 января стало известно о его гибели. Подробности в материале URA.RU.

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Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить проводницу РЖД, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове. Ее обвиняют в нарушении должностных инструкций. «Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую кота Твикса в Кирове, подписали более 50 тысяч человек», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что в обращении, проводницу обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Сотрудница РЖД выбросила кота на пустынной станции, где ему никто не мог помочь. Кроме того, вышла петиция, в которой требуется возбудить уголовное дело против данной женщины, передали в telegram-канале. Инцидент произошел 11 января на поезде «Екатеринбург — Санкт-Петербург», когда проводница выпустила кота на улицу во время тридцатиградусного мороза. Предварительно она проверила наличие хозяина кота среди пассажиров вагона, но никто не откликнулся. Женщина пришла к выводу, что кот беспризорный, и решила избавиться от него. Волонтеры пытались найти Твикса, однако утром 20 января стало известно о его гибели. Подробности в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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