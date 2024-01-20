В Госдуме предположили, что история с гибелью кота Твикса является постановкой

Депутат Селезнев: история с гибелью кота Твикса может быть постановкой

20 января 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

В истории с котом непонятно абсолютно все, заявил Валерий Селезнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU История о погибшем коте Твиксе, которого выбросила на улицу проводница РЖД, может быть постановочной. Такое мнение высказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. «Нельзя исключать, что перед большими электоральными изменениями кто-то пытается подпортить моральную репутацию РЖД. И если это окажется постановкой, то, к великому сожалению, в конце никто не сможет написать фразу о том, что ни одно животное не пострадало», — написал Селезнев в своем telegram-канале. Он добавил, что в истории с котом непонятно абсолютно все и задался вопросом, почему хозяин животного винит в ситуации всех, за исключением себя. При этом Селезнев отметил, что кота ему очень жалко. В Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным, хотя у хозяина был специальный билет на питомца. Позже животное было найдено мертвым. Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин заявил, что будет обращаться в суд и, при необходимости, обратится к президенту России Владимиру Путину. После событий РЖД заявили, что внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах. Так, проводникам запретят высаживать животных из поезда. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

История о погибшем коте Твиксе, которого выбросила на улицу проводница РЖД, может быть постановочной. Такое мнение высказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. «Нельзя исключать, что перед большими электоральными изменениями кто-то пытается подпортить моральную репутацию РЖД. И если это окажется постановкой, то, к великому сожалению, в конце никто не сможет написать фразу о том, что ни одно животное не пострадало», — написал Селезнев в своем telegram-канале. Он добавил, что в истории с котом непонятно абсолютно все и задался вопросом, почему хозяин животного винит в ситуации всех, за исключением себя. При этом Селезнев отметил, что кота ему очень жалко. В Кирове проводница выбросила кота Твикса из поезда, ошибочно посчитав его беспризорным, хотя у хозяина был специальный билет на питомца. Позже животное было найдено мертвым. Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин заявил, что будет обращаться в суд и, при необходимости, обратится к президенту России Владимиру Путину. После событий РЖД заявили, что внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах. Так, проводникам запретят высаживать животных из поезда. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.