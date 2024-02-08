Парламент Грузии утвердил новое правительство

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, совещание, вкс, кресло губернатора пермского края, место спикера, рабочее место губернатора
Правительство возглавил Ираклий Кобахидзе Фото:

В Грузии парламент утвердил новое правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. Об этом пишет Sputnlk.

«Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, в которое вошел новый министр обороны — Ираклий Чиковани», — передает telegram-канал Sputnlk Грузия. Уточняется, что за новый состав правительства проголосовали 84 депутата, против высказались 10. Кобахидзе заявил, что первым вице-премьер-министром назначат главу Минэкономики Левана Давиташвили.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января объявил, что уходит в отставку. Он заявил, что получил предложение возглавить правящую партию «Грузинская мечта». Гарибашвили второй раз ушел с должности. Он покидал пост премьера в 2015 году, но в 2021 году вернулся.

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В Грузии парламент утвердил новое правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. Об этом пишет Sputnlk. «Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, в которое вошел новый министр обороны — Ираклий Чиковани», — передает telegram-канал Sputnlk Грузия. Уточняется, что за новый состав правительства проголосовали 84 депутата, против высказались 10. Кобахидзе заявил, что первым вице-премьер-министром назначат главу Минэкономики Левана Давиташвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января объявил, что уходит в отставку. Он заявил, что получил предложение возглавить правящую партию «Грузинская мечта». Гарибашвили второй раз ушел с должности. Он покидал пост премьера в 2015 году, но в 2021 году вернулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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