Парламент Грузии утвердил новое правительство

08 февраля 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Правительство возглавил Ираклий Кобахидзе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Грузии парламент утвердил новое правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. Об этом пишет Sputnlk. «Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, в которое вошел новый министр обороны — Ираклий Чиковани», — передает telegram-канал Sputnlk Грузия. Уточняется, что за новый состав правительства проголосовали 84 депутата, против высказались 10. Кобахидзе заявил, что первым вице-премьер-министром назначат главу Минэкономики Левана Давиташвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января объявил, что уходит в отставку. Он заявил, что получил предложение возглавить правящую партию «Грузинская мечта». Гарибашвили второй раз ушел с должности. Он покидал пост премьера в 2015 году, но в 2021 году вернулся.

В Грузии парламент утвердил новое правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. Об этом пишет Sputnlk. «Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе, в которое вошел новый министр обороны — Ираклий Чиковани», — передает telegram-канал Sputnlk Грузия. Уточняется, что за новый состав правительства проголосовали 84 депутата, против высказались 10. Кобахидзе заявил, что первым вице-премьер-министром назначат главу Минэкономики Левана Давиташвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января объявил, что уходит в отставку. Он заявил, что получил предложение возглавить правящую партию «Грузинская мечта». Гарибашвили второй раз ушел с должности. Он покидал пост премьера в 2015 году, но в 2021 году вернулся.