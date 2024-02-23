Bloomberg: раскол в Европе нарастает из-за Украины

24 февраля 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Европа расходится во мнениях по поводу предоставления Украине помощи, передает Bloomberg Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимость стран Запада поддерживать Украину приводит к расколу внутри Европы. Некоторые страны, такие как Франция и Германия, считают, что нужно акцентировать внимание на собственную безопасность. В свою очередь Восточная Европа недовольна тем, что Евросоюз в целом не исполняет свои обязательства по поддержке Украины, так как побаивается Россию. Об этом сообщает Bloomberg, подчеркивая внутренние споры стран Евросоюза. «Спор о том, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов на Украине и где эти запасы следует закупать, провоцирует глубокий раскол. Восточная Европа обвиняет Запад в неспособности его слушать. Чиновники отмечают, что Запад в целом не понимает срочности, с которой необходимо поставлять Украине оружие», — передают журналисты Bloomberg, ссылаясь на заявления европейских чиновников. Один из чешских чиновников подчеркнул, что если Европа не увеличит поставки оружия Киеву и станет понятно, что Россия побеждает, их страна задумается о том, чтобы не закупать оружие у той же Франции и Великобритании, которые выступают против помощи Украине. В Европе также начали высказывать недовольство действиям НАТО в целом. Некоторые чиновники, такие как представитель МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис, отмечают, что Европа имеет возможность перенаправить все свое производство на поддержку Украины, но не делает этого. Он предложил закупать вооружение за пределами европейского блока, если нет возможности производить его самостоятельно. Американские журналисты уже отмечали, что в 2024 году Запад может начать подталкивать Киев к переговорам с Россией, так как не намерен увеличивать поддержку Украины. Кроме того, в марте 2025 года истекает временная защита, которую Евросоюз предоставлял украинским беженцам. Британская газета the Economist писала, что правительства европейских стран специально снижают количество льготной поддержки беженцам, чтобы вынудить их вернуться на родину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимость стран Запада поддерживать Украину приводит к расколу внутри Европы. Некоторые страны, такие как Франция и Германия, считают, что нужно акцентировать внимание на собственную безопасность. В свою очередь Восточная Европа недовольна тем, что Евросоюз в целом не исполняет свои обязательства по поддержке Украины, так как побаивается Россию. Об этом сообщает Bloomberg, подчеркивая внутренние споры стран Евросоюза. «Спор о том, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов на Украине и где эти запасы следует закупать, провоцирует глубокий раскол. Восточная Европа обвиняет Запад в неспособности его слушать. Чиновники отмечают, что Запад в целом не понимает срочности, с которой необходимо поставлять Украине оружие», — передают журналисты Bloomberg, ссылаясь на заявления европейских чиновников. Один из чешских чиновников подчеркнул, что если Европа не увеличит поставки оружия Киеву и станет понятно, что Россия побеждает, их страна задумается о том, чтобы не закупать оружие у той же Франции и Великобритании, которые выступают против помощи Украине. В Европе также начали высказывать недовольство действиям НАТО в целом. Некоторые чиновники, такие как представитель МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис, отмечают, что Европа имеет возможность перенаправить все свое производство на поддержку Украины, но не делает этого. Он предложил закупать вооружение за пределами европейского блока, если нет возможности производить его самостоятельно. Американские журналисты уже отмечали, что в 2024 году Запад может начать подталкивать Киев к переговорам с Россией, так как не намерен увеличивать поддержку Украины. Кроме того, в марте 2025 года истекает временная защита, которую Евросоюз предоставлял украинским беженцам. Британская газета the Economist писала, что правительства европейских стран специально снижают количество льготной поддержки беженцам, чтобы вынудить их вернуться на родину.