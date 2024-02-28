Сомнолог назвала четыре опасные причины бессонницы

Сомнолог Завалко: синдром остановки дыхания приводит к бессоннице

28 февраля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

По словам сомнолога, тревога, депрессия и стресс являются причинами бессонницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причинами бессонницы могут быть депрессия, синдром апноэ, стресс и синдром беспокойных ног. Например, синдром апноэ сопровождается эпизодами остановки дыхания, что приводит к нарушению физиологии сна. Об этом сообщила соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко. «Синдром апноэ — это нарушение сна, сопровождаемое эпизодами остановки дыхания продолжительностью не менее 10 секунд. Он может привести к нарушению нормальной физиологии сна, делая его прерывистым, поверхностным и некомфортным. В особо тяжелых случаях это может привести к развитию бессонницы», — передает « Газета.ру» слова Завалко. Сомнолог добавила, что развитие бессонницы также может спровоцировать синдром беспокойных ног, который характеризуется неприятными ощущениями в них. Из-за того, что их можно унять только при активном движении, больные вынуждены двигать ногами в постели или ходить, сбивая сон. Кроме того, по словам Завалко, тревога и депрессия также могут привести к бессоннице. Однако наиболее частой причиной проблем со сном является стресс. На фоне этого человеку может быть трудно заснуть или он просыпается посреди ночи. Впоследствии к этому присоединяются переживания из-за неспособности уснуть. Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что популярный миф о бокале красного вина перед сном не является правдой. Алкоголь не только не помогает, но и наносит вред организму и сну. По словам врача, такой сон нельзя приравнять к здоровому, потому что алкогольные напитки нарушают здоровую архитектуру сна. Павлова объяснила, что если фаза сна сокращается, то снижается его качество, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причинами бессонницы могут быть депрессия, синдром апноэ, стресс и синдром беспокойных ног. Например, синдром апноэ сопровождается эпизодами остановки дыхания, что приводит к нарушению физиологии сна. Об этом сообщила соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко. «Синдром апноэ — это нарушение сна, сопровождаемое эпизодами остановки дыхания продолжительностью не менее 10 секунд. Он может привести к нарушению нормальной физиологии сна, делая его прерывистым, поверхностным и некомфортным. В особо тяжелых случаях это может привести к развитию бессонницы», — передает «Газета.ру» слова Завалко. Сомнолог добавила, что развитие бессонницы также может спровоцировать синдром беспокойных ног, который характеризуется неприятными ощущениями в них. Из-за того, что их можно унять только при активном движении, больные вынуждены двигать ногами в постели или ходить, сбивая сон. Кроме того, по словам Завалко, тревога и депрессия также могут привести к бессоннице. Однако наиболее частой причиной проблем со сном является стресс. На фоне этого человеку может быть трудно заснуть или он просыпается посреди ночи. Впоследствии к этому присоединяются переживания из-за неспособности уснуть. Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что популярный миф о бокале красного вина перед сном не является правдой. Алкоголь не только не помогает, но и наносит вред организму и сну. По словам врача, такой сон нельзя приравнять к здоровому, потому что алкогольные напитки нарушают здоровую архитектуру сна. Павлова объяснила, что если фаза сна сокращается, то снижается его качество, передает «Утро.ру».