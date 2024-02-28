Сомнолог назвала четыре опасные причины бессонницы

Причинами бессонницы могут быть депрессия, синдром апноэ, стресс и синдром беспокойных ног. Например, синдром апноэ сопровождается эпизодами остановки дыхания, что приводит к нарушению физиологии сна. Об этом сообщила соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.
«Синдром апноэ — это нарушение сна, сопровождаемое эпизодами остановки дыхания продолжительностью не менее 10 секунд. Он может привести к нарушению нормальной физиологии сна, делая его прерывистым, поверхностным и некомфортным. В особо тяжелых случаях это может привести к развитию бессонницы», — передает «
Сомнолог добавила, что развитие бессонницы также может спровоцировать синдром беспокойных ног, который характеризуется неприятными ощущениями в них. Из-за того, что их можно унять только при активном движении, больные вынуждены двигать ногами в постели или ходить, сбивая сон.
Кроме того, по словам Завалко, тревога и депрессия также могут привести к бессоннице. Однако наиболее частой причиной проблем со сном является стресс. На фоне этого человеку может быть трудно заснуть или он просыпается посреди ночи. Впоследствии к этому присоединяются переживания из-за неспособности уснуть.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что популярный миф о бокале красного вина перед сном не является правдой. Алкоголь не только не помогает, но и наносит вред организму и сну. По словам врача, такой сон нельзя приравнять к здоровому, потому что алкогольные напитки нарушают здоровую архитектуру сна. Павлова объяснила, что если фаза сна сокращается, то снижается его качество, передает «Утро.ру».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.