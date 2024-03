ВЦИОМ: 85% россиян считают, что у Путина есть четкий план развития страны

Большинство людей (85%), которые следили за посланием президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, заявили, что у лидера страны есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие годы. Об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Среди тех, кто следил за выступлением, 85% заявили, что у Путина есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет. Каждый десятый посчитал (10%), что стратегии и плана действий нет», — отмечается в исследовании. Оно было проведено 1 марта среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Большинство респондентов считают, что президент РФ сможет реализовать план по развитию страны полностью или частично. При этом каждый второй заявил об этом с полной уверенностью. Послание президента к Федеральному собранию состоялось 29 февраля. В нем были озвучены планы государства на будущее, которые являются ответом на все вызовы последних лет. Некоторые европейские издания увидели в словах российского лидера предостережение Западу. По мнению издания The Telegraph, глава РФ использовал свою речь, чтобы сообщить союзникам Украины о том, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности. Газета The Financial TImes отмечала, что одной из целей выступления было ограничение поддержки Киева со стороны Запада в решающий момент противостояния. О том, что мировые СМИ сказали о послании Путина Федеральному собранию — в подборке URA.RU.

