В ЛНР при поддержке Пермского края открылся хлебозавод

16 марта 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Для предприятия возвели модульное здание и поставили производственное оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В подшефном Пермскому краю городе Северодонецке (ЛНР) запустили пекарню с полным циклом производства. Открытие состоялось 16 марта, сообщила пресс-служба правительства Прикамья. «В Северодонецке 16 марта запущена пекарня полного цикла. Для этого было возведено модульное здание с учетом санитарно-эпидемиологических требований, поставлен полный комплект технологического и производственного оборудования от ведущих отечественных производителей», — написано на сайте ведомства со ссылкой на данные Минпромторга Пермского края. Главный специалист пекарни из Северодонецка стажировался на предприятии «Пикон» в Кунгуре по технологиям выпечки хлебобулочных изделий и печенья. Производственная мощность открывшегося хлебозавода — 1,5 тонны продукции в сутки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин летом 2022 года подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города. В ЛНР из Прикамья регулярно отправляется различная техника и оборудование. Посильную помощь оказывают медики, строители, учителя и чиновники. Ранее URA.RU писало, что благодаря поддержке Пермского края в подшефном городе появятся новые газовые котельные. Они обеспечат теплом школы и детские сады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подшефном Пермскому краю городе Северодонецке (ЛНР) запустили пекарню с полным циклом производства. Открытие состоялось 16 марта, сообщила пресс-служба правительства Прикамья. «В Северодонецке 16 марта запущена пекарня полного цикла. Для этого было возведено модульное здание с учетом санитарно-эпидемиологических требований, поставлен полный комплект технологического и производственного оборудования от ведущих отечественных производителей», — написано на сайте ведомства со ссылкой на данные Минпромторга Пермского края. Главный специалист пекарни из Северодонецка стажировался на предприятии «Пикон» в Кунгуре по технологиям выпечки хлебобулочных изделий и печенья. Производственная мощность открывшегося хлебозавода — 1,5 тонны продукции в сутки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин летом 2022 года подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города. В ЛНР из Прикамья регулярно отправляется различная техника и оборудование. Посильную помощь оказывают медики, строители, учителя и чиновники. Ранее URA.RU писало, что благодаря поддержке Пермского края в подшефном городе появятся новые газовые котельные. Они обеспечат теплом школы и детские сады.