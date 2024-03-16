В ЛНР при поддержке Пермского края открылся хлебозавод

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Дубровский в Сатке. Челябинск., хлебзавод, тесто
Для предприятия возвели модульное здание и поставили производственное оборудование Фото:

В подшефном Пермскому краю городе Северодонецке (ЛНР) запустили пекарню с полным циклом производства. Открытие состоялось 16 марта, сообщила пресс-служба правительства Прикамья.

«В Северодонецке 16 марта запущена пекарня полного цикла. Для этого было возведено модульное здание с учетом санитарно-эпидемиологических требований, поставлен полный комплект технологического и производственного оборудования от ведущих отечественных производителей», — написано на сайте ведомства со ссылкой на данные Минпромторга Пермского края.

Главный специалист пекарни из Северодонецка стажировался на предприятии «Пикон» в Кунгуре по технологиям выпечки хлебобулочных изделий и печенья. Производственная мощность открывшегося хлебозавода — 1,5 тонны продукции в сутки.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин летом 2022 года подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города. В ЛНР из Прикамья регулярно отправляется различная техника и оборудование. Посильную помощь оказывают медики, строители, учителя и чиновники.

Ранее URA.RU писало, что благодаря поддержке Пермского края в подшефном городе появятся новые газовые котельные. Они обеспечат теплом школы и детские сады.

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В подшефном Пермскому краю городе Северодонецке (ЛНР) запустили пекарню с полным циклом производства. Открытие состоялось 16 марта, сообщила пресс-служба правительства Прикамья. «В Северодонецке 16 марта запущена пекарня полного цикла. Для этого было возведено модульное здание с учетом санитарно-эпидемиологических требований, поставлен полный комплект технологического и производственного оборудования от ведущих отечественных производителей», — написано на сайте ведомства со ссылкой на данные Минпромторга Пермского края. Главный специалист пекарни из Северодонецка стажировался на предприятии «Пикон» в Кунгуре по технологиям выпечки хлебобулочных изделий и печенья. Производственная мощность открывшегося хлебозавода — 1,5 тонны продукции в сутки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин летом 2022 года подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города. В ЛНР из Прикамья регулярно отправляется различная техника и оборудование. Посильную помощь оказывают медики, строители, учителя и чиновники. Ранее URA.RU писало, что благодаря поддержке Пермского края в подшефном городе появятся новые газовые котельные. Они обеспечат теплом школы и детские сады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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