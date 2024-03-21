Литва отменила несанкционированную блокаду Калининграда

Блокада Калининградской области со стороны Литвы произошла из-за сбоя в информационных системах таможни. В настоящий момент транзит уже восстановлен. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
«По состоянию на час назад, они возобновили пропуск и уже, как минимум, четыре машины грузовые первые прошли. Транзит в том режиме, в котором он был, возобновлен», — уточнил Дмитрий Лысков в разговоре с РБК. Отмечается, что блокада была несанкционированной и произошла по независящим причинам, связанным с информационным сбоем.
Изначально в ночь на 20 марта Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. В связи с этим была организована очередь из 140 грузовиков, которые не могли проехать. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в конце года отмечал, что России следует искать другие маршруты транзита, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.