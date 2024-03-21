Литва отменила несанкционированную блокаду Калининграда

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Виды Калининграда , снег, набережная, зима, лед, кафедральный собор, калининград
Литва начала блокаду российских грузовиков из-за сбоя в информационной системе, объяснил Дмитрий Лысков Фото:

Блокада Калининградской области со стороны Литвы произошла из-за сбоя в информационных системах таможни. В настоящий момент транзит уже восстановлен. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«По состоянию на час назад, они возобновили пропуск и уже, как минимум, четыре машины грузовые первые прошли. Транзит в том режиме, в котором он был, возобновлен», — уточнил Дмитрий Лысков в разговоре с РБК. Отмечается, что блокада была несанкционированной и произошла по независящим причинам, связанным с информационным сбоем.

Изначально в ночь на 20 марта Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. В связи с этим была организована очередь из 140 грузовиков, которые не могли проехать. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в конце года отмечал, что России следует искать другие маршруты транзита, передает «Национальная служба новостей».

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Блокада Калининградской области со стороны Литвы произошла из-за сбоя в информационных системах таможни. В настоящий момент транзит уже восстановлен. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. «По состоянию на час назад, они возобновили пропуск и уже, как минимум, четыре машины грузовые первые прошли. Транзит в том режиме, в котором он был, возобновлен», — уточнил Дмитрий Лысков в разговоре с РБК. Отмечается, что блокада была несанкционированной и произошла по независящим причинам, связанным с информационным сбоем. Изначально в ночь на 20 марта Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. В связи с этим была организована очередь из 140 грузовиков, которые не могли проехать. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в конце года отмечал, что России следует искать другие маршруты транзита, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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