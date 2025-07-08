Госдума утвердила еще одну льготу для участников спецоперации

На время прохождения военной службы в рамках СВО срок действия результатов ЕГЭ участников приостанавливается. Соответствующие поправки опубликованы на сайте Государственной Думы.
По данным Госдумы, льгота распространяется на военнослужащих, принимавших участие в СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на тех, кто выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России или участвовал в боевых действиях на приграничных территориях РФ. До настоящего времени результаты ЕГЭ действовали четыре года, следующих за годом их получения. Теперь для участников СВО этот срок будет продлен на период их службы.
По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит ветеранам СВО быстрее адаптироваться к гражданской жизни, продолжить образование и повысить свою квалификацию. Это создает дополнительные возможности для получения высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.
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