ВСУ запустили американскую ракету с надписью «на Crocus Sity Hall»

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Украинцы запустили ракету, которая упала на их же позиции Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Вооруженные силы Украины запустили американскую ракету с надписью «на Crocus Sity Hall», допустив ошибку в названии здания. Из-за неисправности снаряд упал на украинские позиции. Ранее в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт.

«Прогуливавшие уроки английского в школе украинские пилоты запустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», — написал telegram-канал «Военный Осведомитель». Там добавили, что из-за неисправности ракета упала на украинские позиции.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек. Ранее Минздрав Московской области опубликовал новые списки пострадавших. В нем значится 182 человека, из них 101 пострадавший находится из медицинских учреждениях региона, передает телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины запустили американскую ракету с надписью «на Crocus Sity Hall», допустив ошибку в названии здания. Из-за неисправности снаряд упал на украинские позиции. Ранее в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. «Прогуливавшие уроки английского в школе украинские пилоты запустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», — написал telegram-канал «Военный Осведомитель». Там добавили, что из-за неисправности ракета упала на украинские позиции. Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек. Ранее Минздрав Московской области опубликовал новые списки пострадавших. В нем значится 182 человека, из них 101 пострадавший находится из медицинских учреждениях региона, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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