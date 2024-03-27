ВСУ запустили американскую ракету с надписью «на Crocus Sity Hall»

27 марта 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Украинцы запустили ракету, которая упала на их же позиции Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вооруженные силы Украины запустили американскую ракету с надписью «на Crocus Sity Hall», допустив ошибку в названии здания. Из-за неисправности снаряд упал на украинские позиции. Ранее в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. «Прогуливавшие уроки английского в школе украинские пилоты запустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», — написал telegram-канал «Военный Осведомитель». Там добавили, что из-за неисправности ракета упала на украинские позиции. Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек. Ранее Минздрав Московской области опубликовал новые списки пострадавших. В нем значится 182 человека, из них 101 пострадавший находится из медицинских учреждениях региона, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины запустили американскую ракету с надписью «на Crocus Sity Hall», допустив ошибку в названии здания. Из-за неисправности снаряд упал на украинские позиции. Ранее в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. «Прогуливавшие уроки английского в школе украинские пилоты запустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», — написал telegram-канал «Военный Осведомитель». Там добавили, что из-за неисправности ракета упала на украинские позиции. Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек. Ранее Минздрав Московской области опубликовал новые списки пострадавших. В нем значится 182 человека, из них 101 пострадавший находится из медицинских учреждениях региона, передает телеканал 360.