Путин: Украина наносит ущерб не только России

Украина в ответ на удары по своей инфраструктуре пытается нанести ущерб России, однако эти действия затрагивают и партнеров РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
«Украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам», — заявил глава РФ на переговорах с Фицо. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В ходе встречи глава государства отметил, что ситуация в энергетическом секторе остается напряженной из-за продолжающихся атак. Путин подчеркнул, что Россия была вынуждена перейти к активным действиям после действий украинских военных на российские энергетические объекты. «Мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьезно. Это правда», — заявил глава РФ
Переговоры между Путиным и Фицо проходят в Пекине в рамках рабочего визита на международный форум. На месте работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
В ходе встречи Фицо спросил у российского коллеги разрешение на передачу его послания коллегам из ЕС. Он также заверил Путина, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским острый вопрос нефтепровода «Дружба».
