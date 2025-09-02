В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Контакт между президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном, запланированный в рамках массовых мероприятий, с высокой вероятностью может перерасти в полноформатные переговоры в двустороннем формате. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане», — передает слова Ушакова РИА Новости. Он добавил, что Путин и Ким Чен Ын планируют принять совместное участие в пекинских торжественных мероприятиях в 3 сентября, включая парад и последующий официальный прием. Ушаков подтвердил, что северокорейский лидер уже прибыл на территорию Китая для участия в этих событиях.
Представитель Кремля отметил, что российская сторона исходит из предположения о продолжении контакта между лидерами после завершения официальной программы мероприятий. Он указал на возможность организации отдельной двусторонней встречи в дополнение к их совместному присутствию на параде и приеме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.