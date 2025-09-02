Политолог вскрыл подлый трюк ЕС по отрыву Армении от России

Политолог Микаэл Бадалян заявил о программе ЕС по влиянию на выборы в Армении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евросоюзу важно сохранить нынешний режим, считает политолог Микаэл Бадалян
Евросоюзу важно сохранить нынешний режим, считает политолог Микаэл Бадалян Фото:

Евросоюз решил повлиять на внутреннюю политику Армении с целью ее отрыва от России. По словам, политолога Микаэла Бадаляна, Брюссель выделил 270 миллионов евро на «поддержку демократии и СМИ» перед предстоящими выборами.

«Евросоюз начинает активную подготовку к выборам в Армении. Выделяются деньги и релокантам на антироссийские акции», — пояснил Бадалян в беседе с RT.

Эксперт сравнил действия армянских властей с политикой Украины и Молдавии, отметив, что они «идут вразрез с национальными интересами». Программа ЕС включает финансирование медиа и НКО для создания проевропейского нарратива.

Согласно данным портала распределения грантов ЕС, финансирование будет предоставлено организациям гражданского общества и средствам массовой информации, действующим на территории Армении. Основной целью данных грантов определено повышение уровня информированности избирателей, расширение вовлеченности населения и активизация участия местных сообществ. Согласно условиям конкурса, претендовать на получение поддержки могут как независимые представители медиа, так и некоммерческие организации, занятые вопросами развития гражданской активности, поддержки сообществ и просвещения граждан. К числу приоритетных направлений организаторы относят обеспечение проведения свободных и прозрачных выборов, стимулирование политического участия граждан, а также противодействие распространению языка вражды и дезинформации в ходе избирательного процесса в Армении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз решил повлиять на внутреннюю политику Армении с целью ее отрыва от России. По словам, политолога Микаэла Бадаляна, Брюссель выделил 270 миллионов евро на «поддержку демократии и СМИ» перед предстоящими выборами. «Евросоюз начинает активную подготовку к выборам в Армении. Выделяются деньги и релокантам на антироссийские акции», — пояснил Бадалян в беседе с RT. Эксперт сравнил действия армянских властей с политикой Украины и Молдавии, отметив, что они «идут вразрез с национальными интересами». Программа ЕС включает финансирование медиа и НКО для создания проевропейского нарратива. Согласно данным портала распределения грантов ЕС, финансирование будет предоставлено организациям гражданского общества и средствам массовой информации, действующим на территории Армении. Основной целью данных грантов определено повышение уровня информированности избирателей, расширение вовлеченности населения и активизация участия местных сообществ. Согласно условиям конкурса, претендовать на получение поддержки могут как независимые представители медиа, так и некоммерческие организации, занятые вопросами развития гражданской активности, поддержки сообществ и просвещения граждан. К числу приоритетных направлений организаторы относят обеспечение проведения свободных и прозрачных выборов, стимулирование политического участия граждан, а также противодействие распространению языка вражды и дезинформации в ходе избирательного процесса в Армении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...